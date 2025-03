Adobe projeta receita e lucro ligeiramente abaixo do esperado para 2025

A Adobe decepcionou ao reiterar sua perspectiva de receita entre US$ 23,3 bilhões e US$ 23,6 bilhões para o ano inteiro de 2025, com lucros ajustados entre US$ 20,20 por ação e US$ 20,50 por ação, segundo balanço divulgado na quarta-feira, 13. O ponto médio dos números está marginalmente abaixo das estimativas de Wall Street, de US$ 23,5 bilhões para receita e de US$ 20,39 para o lucro por ação.

O diretor financeiro da desenvolvedora de software, Dan Durn, no entanto, está otimista que os produtos de inteligência artificial (IA) possam impulsionar os negócios.

Por outro lado, para o primeiro trimestre do ano fiscal, encerrado em 28 de fevereiro, a Adobe registrou lucro ajustado por ação de US$ 5,08 sobre receita de US$ 5,71 bilhões, acima da projeção da FactSet de US$ 4,97 sobre receita de US$ 5,66 bilhões e do registrado no mesmo período do ano anterior, de US$ 4,48 sobre receita de US$ 5,18 bilhões.

*Com informações da Dow Jones Newswires.