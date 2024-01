ADM pretende expandir programa de rastreabilidade de soja na América do Norte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/01/2024 - 10:00 Para compartilhar:

São Paulo, 17 – Após ter enviado para a Europa cerca de 64 mil toneladas de soja norte-americana verificada e totalmente rastreável, a Archer Daniels Midland (ADM) pretende expandir o programa de rastreabilidade, disse a trading em comunicado. “Com a conclusão das fases iniciais do programa, e em antecipação à entrada em vigor das novas regras de desmatamento da União Europeia no fim do ano, a ADM quer agora expandir essas capacidades para outros locais importantes da América do Norte na temporada de cultivo de 2024”, disse a empresa. A ADM pretende eliminar o desmatamento de todas as cadeias de suprimento da companhia até o ano que vem.

