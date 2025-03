ADM assina memorando com Mitsubishi para colaboração futura na cadeia agrícola

São Paulo, 28 – A trading de grãos Archer Daniels Midland (ADM), dos Estados Unidos, anunciou na quinta-feira, 27, que assinou um memorando de acordo não vinculativo com a Mitsubishi Corporation (MC), do Japão. Em nota, as companhias afirmaram que a aliança estratégica tem por objetivo explorar áreas potenciais de colaboração futura ao longo da cadeia de valor agrícola.

No comunicado, as empresas destacam a necessidade de uma abordagem “abrangente e intersetorial” para enfrentar os desafios globais, que irão “desde uma cadeia de suprimentos de biocombustíveis robusta até um sistema alimentar global mais resiliente”. “A ADM oferece as capacidades de uma das maiores empresas de alimentos e agricultura do mundo, enquanto a MC oferece uma plataforma de negócios intersetoriais que abrange vários setores, incluindo alimentos e energia.”