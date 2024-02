Adivinha qual é o idioma mais sexy do mundo? Não é o francês

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/02/2024 - 2:14 Para compartilhar:

Em 2017, a Babbel havia entrevistado mais de 15 mil pessoas que escolheram o francês como língua mais sexy. Assim, quem destronou la belle langue française?

Agoraa, seis mil pessoas da Alemanha, Espanha, França, Itália, Reino Unido e EUA foram convidadas a avaliar quais consideram os idiomas “mais sexy”, “mais românticos” e “mais apaixonados”.

Os resultados mostram que o italiano foi considerado o “mais sexy” e “mais romântico” pelo maior número de pessoas envolvidas no estudo.

“Existem certas características no italiano que podem contribuir para o seu encanto”, explicou o professor de línguas da Babbel, Noël Wolf, ao jornal britânico Daily Mail.

“A subida e descida do tom no italiano falado pode criar uma qualidade musical, que algumas pessoas consideram apelativa e atrativa. Certas características fonéticas, como o movimento dos sons ‘r’, podem ser distintas no italiano, o que para muitos é considerado encantador”, disse Wolf.

O inglês “britânico” foi considerado o “mais educado”, enquanto o alemão conquistou o primeiro lugar como idioma “mais direto”.

O estudo também analisou as atitudes em relação aos parceiros que falam línguas diferentes. Mais de 70% dos britânicos entrevistados relataram que se o seu parceiro romântico tivesse uma língua nativa diferente da sua, aprender a língua ajudaria a promover uma ligação emocional mais forte entre eles.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias