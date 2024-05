Adilson Batista deixa comando do Amazonas para coordenar a base do Cruzeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/05/2024 - 17:05 Para compartilhar:

Adilson Batista não é mais técnico do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro para acertar com o Cruzeiro, onde será coordenador da base. A confirmação foi feita pelo clube amazonense nesta quinta-feira e poucos minutos depois, o treinador postou no seu perfil uma mensagem de agradecimento, na qual confirmou que exercerá uma nova função em Belo Horizonte.

“Agradeço a todos os profissionais do clube, diretoria, torcedores e imprensa local. De coração, gostei de ter trabalhado no Amazonas. Saio por uma proposta de 5 anos em um clube onde tenho grande identificação. Vou para uma nova função no Cruzeiro. Muito obrigado Amazonas!”, disse o treinador.

Adilson Batista ficou à frente do Amazonas por apenas oito jogos, com um retrospecto de uma vitória, dois empates e cinco derrotas. O jogo de despedida aconteceu na quarta-feira, na derrota do time amazonense contra o Flamengo, por 1 a 0, na Arena Amazônia, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no qual o clube acabou eliminado.

Ele está de volta ao Cruzeiro, clube com o qual tem muita identificação, por pedido do empresário Pedro Lourenço, que é seu amigo pessoal e que recentemente adquiriu a SAF do Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno.

Já o Amazonas está no mercado em busca de um novo treinador para sequência da Série B. O time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico permanente, Ibson Silva, no jogo contra o Mirassol, em Manaus, na próxima terça-feira, pela sétima rodada. Campeão da Série C do ano passado e novato na Série B, o Amazonas tem cinco pontos e ocupa a 15ª posição.