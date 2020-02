Adilson Batista dá ritmo e faz observações em jogo-treino no Cruzeiro

O técnico Adilson Batista aproveitou o treinamento desta terça-feira para dar ritmo para alguns jogadores que não vem atuando entre os titulares na temporada e, claro, realizar observações. Em jogo-treino na Toca da Raposa II, o Cruzeiro superou o Democrata de Sete Lagoas por 5 a 1.

O destaque do jogo-treino foi o atacante Vinicius Popó, que marcou duas vezes. Caio Rosa, Pedro Bicalho e Judivan completaram o placar na goleada. Rodrigo fez o gol de honra da equipe de Sete Lagoas.

Adilson Batista também aproveitou para observar o volante Adriano. Titular nos dois primeiros jogos do Campeonato Mineiro, o jogador, que ficou fora contra o Tupynambás, se recuperou de pancada na perna direita e fica novamente à disposição do treinador.

O Cruzeiro entrou em campo para o jogo-treino com: Vitor Eudes; Valdir, Arthur, Paulo e Rafael Santos; Edu, Adriano, Welinton, Pedro Bicalho e Caio Rosa; Vinícius Popó. Depois Adilson ainda colocou Denivys, Alexandre Jesus e Judivan.

Sem jogos no meio de semana, o próximo compromisso do Cruzeiro será no domingo, às 16h, quando terá pela frente o clássico com o América Mineiro. A equipe de Adilson Batista soma nove pontos em três jogos e está na liderança.