Adidos agrícolas discutem promoção do setor e barreiras ao comércio

São Paulo, 28 – Os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores (MRE) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) realizam nesta semana o 4º Encontro dos Adidos Agrícolas Brasileiros. Em nota, o Ministério da Agricultura informa que o objetivo é reunir os adidos para discutir temas técnicos relacionados a barreiras ao comércio, acesso a mercados, promoção comercial, sustentabilidade e imagem, ameaças e oportunidades para o agronegócio.

Na manhã desta segunda-feira, 28, na abertura do evento, o ministro da Agricultura, Marcos Montes, destacou a importância do trabalho dos adidos: “Nenhum governo vai se superar se não valorizar os nossos adidos lá fora”, disse, ressaltando que, desde 2019, foram abertos 235 novos mercados para os produtos brasileiros, sendo 49 somente no ano de 2022.

Segundo o ministro, os principais desafios dos adidos agrícolas nos próximos anos serão a segurança alimentar e a questão da imagem do Brasil no exterior. “Não adianta estarmos aqui produzindo cada vez mais, batendo recordes, se nossa imagem lá fora fica deturpada em função de alguns países que não querem ver o Brasil competitivo”, disse em nota do Ministério da Agricultura.

Na semana passada, um grupo de 32 adidos agrícolas brasileiros que já atuam ou vão atuar fora do País visitaram o Porto de Santos, o aeroporto de Guarulhos, a Embrapa e empresas com exemplos de sistemas sustentáveis de produção em Lins (SP).

