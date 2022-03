Adido do USDA reduz estimativa de produção na safra de soja na Argentina

São Paulo, 2 – A produção de soja na Argentina deve somar 41 milhões de toneladas na temporada 2021/22, de acordo com relatório do adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Buenos Aires. A nova estimativa é 4 milhões de toneladas menor do que a divulgada pelo USDA.

De acordo com o adido, apesar das chuvas de janeiro, que evitaram maiores perdas, as altas temperaturas e a seca em dezembro e no início do ano causaram danos consideráveis nas principais áreas de cultivo e esgotaram as reservas de umidade do solo.

Ainda segundo o órgão, a seca severa que afeta a safra de soja no Paraguai deve limitar as importações argentinas a 2,2 milhões de toneladas, menos da metade das importações de 2020/21.

A previsão de esmagamento em 2021/22 foi reduzida para 39 milhões de toneladas, o que equivale à expectativa oficial do USDA.

Segundo o adido, as exportações ficam 700 mil toneladas abaixo da expectativa oficial, em 3 milhões de toneladas.

