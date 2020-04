Adiado o especial de ‘Friends’ pelo novo coronavírus

O muito aguardado especial que reuniria os astros da série “Friends” não estará pronto para o lançamento da nova plataforma de streaming da HBO como previsto, devido à pandemia do novo coronavírus, que forçou a interrupção de muitas produções em Hollywood.

Os fãs da série – ainda muito popular, inclusive entre o público jovem demais para lembrar da transmissão original, que terminou em 2004 – esperavam com muita expectativa este programa, que devia sair em maio, junto com a HBO Max.

Um porta-voz explicou à AFP que o programa estará disponível em breve.

As estrelas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer já tinham se preparado para voltar aos estúdios Warner Bros, na Califórnia, onde a série foi rodada.

O especial ainda não foi gravado por causa das ordens de confinamento pela COVID-19 e os produtores descartaram fazê-lo remota ou virtualmente, devido ao significado do set original, onde foram gravadas as dez temporadas, reportou o site especializado Variety.

A revista noticiou, ainda, que cada ator receberá 2,5 milhões de dólares por sua participação.

Sean Kisker, chefe estratégico da WarnerMedia, proprietária da HBO Max, confirmou nesta semana que o lançamento ocorrerá em maio.

O serviço – que custará 14,99 dólares por mês – terá todas as temporadas de Friends, um ponto-chave para competir nesse disputado mercado com Netflix, Disney+, Amazon Prime e Apple TV+.

Kevin Reilly, chefe de conteúdo da HBO Max, disse em fevereiro, ao anunciar o especial, que esta série sobre um grupo de seis amigos unidos que moram em Nova York cativou “geração após geração”.

“Recria uma era em que os amigos e as audiências se reuniam em tempo real e acreditamos que este especial de reunião vai capturar esse espírito, unido os fãs originais e os novos”, disse.

Em fevereiro, um post de Aniston no Instagram sobre o especial atraiu quase 4,8 milhões de pessoas em três horas.

“Friends” foi um dos programas mais assistidos na Netflix até que as dez temporadas do programa foram reivindicadas no ano passado pela WarnerMedia.

Transmitida na TV americana entre 1994 e 2004, a série ganhou dezenas de prêmios e lançou Aniston e seus coprotagonistas à fama mundial.