Adiada reabertura da Disneylândia na Califórnia por aumento de casos da COVID-19

A Disney informou nesta quarta-feira que adiará a reabertura de seu parque de diversões na Califórnia, em meio a um aumento alarmante de casos de coronavírus no estado.

A empresa planejava abrir a tradicional Disneylândia e sua vizinha Disney California Adventure, localizada nos arredores de Los Angeles, em 17 de julho, de acordo com um plano que ainda precisava da aprovação das autoridades locais.

O grupo de entretenimento explicou em um comunicado que as autoridades da Califórnia não emitirão as diretrizes de reabertura antes de 4 de julho, o que deixaria parques temáticos, hotéis e lojas com tempo insuficiente para reiniciar conforme proposto.

“Dado o tempo necessário para trazer milhares de membros da equipe de volta ao trabalho e reiniciar nossos negócios, não temos escolha a não ser adiar a reabertura de nossos parques temáticos e hotéis até recebermos a aprovação de funcionários do governo”, indica o texto, no qual não foi anunciada uma nova data provisória para retomada das operações.

A Disneylândia é o segundo parque de diversões mais visitado do mundo, atraindo dezenas de milhares de visitantes todos os dias, até fechar em março devido à pandemia do coronavírus.

Outros parques temáticos da Disney foram abertos como Hong Kong e Xangai.

A Tokyo Disney será reaberta em 1º de julho, enquanto a de Paris e o complexo de parques da Flórida devem começar em meados de julho.

A Califórnia, o estado mais populoso do país, registrou 7.149 novos casos positivos da COVID-19 na terça-feira, totalizando mais de 190.000 infectados.

Veja também