ADEX firma acordo de empréstimo sindicalizado de USD 235 milhões com SMBC e CBD

Em um movimento estratégico para impulsionar os exportadores dos Emirados Árabes Unidos e avançar nos objetivos de diversificação econômica do país, o Abu Dhabi Exports Office (ADEX) assinou um acordo de empréstimo sindicalizado no valor de USD 235 milhões (AED 863 milhões) com o Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), do Japão, e o Commercial Bank of Dubai (CBD), destinado a apoiar a Trafigura, líder global no setor de commodities, na aquisição de produtos originários dos Emirados.

Pelo acordo, o ADEX liderou o financiamento com um aporte de USD 150 milhões, voltado à aquisição, pela Trafigura, de commodities produzidas nos Emirados em setores estratégicos como energia, metais e minerais. O CBD contribuiu com USD 65 milhões e o SMBC coordenou a sindicação com uma participação de USD 20 milhões. A iniciativa amplia o acesso dos produtos emiráticos aos mercados internacionais, alinhando-se diretamente à visão de diversificação econômica e construção de parcerias comerciais resilientes do país.

A assinatura do acordo contou com a presença de Khalil Fadel Al Mansoori, diretor executivo do ADEX, além de representantes da Trafigura, SMBC e CBD. Estiveram também presentes autoridades do Abu Dhabi Fund for Development e outras entidades participantes.

O diretor-geral do Abu Dhabi Fund for Development e presidente do Comitê Executivo de Exportações do ADEX, Sua Excelência Mohamed Saif Al Suwaidi, afirmou: “Este acordo é uma prova da missão do ADEX de capacitar as empresas dos Emirados Árabes Unidos para competir globalmente. Ao oferecer soluções financeiras flexíveis, estamos desbloqueando oportunidades para que as empresas nacionais se expandam para novos mercados, promovam o crescimento econômico sustentável e fortaleçam o papel dos Emirados Árabes Unidos como uma ponte entre redes comerciais regionais e globais.”

Laurent Christophe, tesoureiro do grupo Trafigura, destacou: “Esta colaboração nos permite integrar commodities de alta qualidade dos Emirados Árabes Unidos em nossas cadeias de suprimento globais, alcançando mercados em rápido crescimento e apoiando as ambições econômicas dos Emirados Árabes Unidos. Juntos com o ADEX, SMBC e CBD, estamos integrando ainda mais os recursos do país nas cadeias de suprimento internacionais e contribuindo para a visão de prosperidade de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos.”

Jonathan Joseph-Horne, co-chefe do Departamento de Financiamento de Comércio Global – EMEA do SMBC, declarou: “Como líder financeiro global, reconhecemos a crescente influência dos Emirados Árabes Unidos na definição do comércio internacional. Este acordo reflete a confiança nas capacidades de exportação dos Emirados e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. Temos orgulho de apoiar iniciativas que fortalecem a resiliência econômica transfronteiriça e se alinham com a agenda de diversificação dos Emirados Árabes Unidos.”

Fahad Al Muhairi, gerente geral de Banking Institucional do Commercial Bank of Dubai, acrescentou: “Ao simplificar soluções financeiras inovadoras, estamos fortalecendo a posição dos Emirados Árabes Unidos como um centro de comércio global. Esta parceria exemplifica nossa dedicação em fomentar o progresso econômico, tanto local quanto internacionalmente, por meio de colaborações visionárias que impulsionam a criação de empregos e o avanço tecnológico.”

O acordo representa um marco na trajetória dos Emirados Árabes Unidos rumo a uma economia diversificada e preparada para o futuro. Ao conectar os exportadores locais às redes globais da Trafigura, o ADEX reafirma seu papel na promoção de práticas comerciais sustentáveis e no apoio aos objetivos econômicos do país, alinhados à Abu Dhabi Economic Vision 2030 e à estratégia “We the UAE 2031”. O anúncio também evidencia a força das parcerias público-privadas na construção de um sucesso econômico compartilhado.