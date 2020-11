Adeus, Serra Dourada! Pela primeira vez, Palmeiras enfrenta Goiás no estádio da Serrinha

O Palmeiras enfrentará o Goiás neste sábado (21), em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão 2020, em um palco nada conhecido pelo Verdão. Acostumado a enfrentar o Esmeraldino, desde a década de 70, no Serra Dourada, o time de Abel Ferreira pisará, pela primeira vez, no Estádio Hailé Pinheiro, mais conhecido como Serrinha.

Buscando a sua quinta vitória seguida no Brasileirão, o Palmeiras atuará na nova casa do Goiás contando com um bom retrospecto como visitante no estado goiano. Em 40 jogos por lá, em sua centenária história, o Verdão conquistou 17 vitórias, 7 empates e apenas 16 derrotas – todas no Serra Dourada.

A última recordação atuando no Serra Dourada foi positiva para os palmeirenses. Em 2019, no jogo que marcou a estreia de Mano Menezes no comando técnico do clube, o Verdão venceu o Goiás, de virada, por 2 a 1, em jogo válido pelo Brasileirão.

Em 2020, o Palmeiras tem boas recordações do único jogo que fez em solo goiano. Sob comando de Andrey Lopes, a equipe bateu o Atlético-GO por 3 a 0, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, há um mês.

Com uma das melhores campanhas como visitante neste atual campeonato – com cinco vitórias fora de casa, Abel Ferreira contará com a fragilidade do adversário atuando dentro de seus domínios. O lanterna Goiás já foi derrotado cinco vezes na Serrinha e, mesmo com três jogos a menos, possui a pior defesa do Brasileirão.

