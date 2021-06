Adesanya domina Vettori e mantém título no UFC 263; Moreno finaliza Deiveson e conquista cinturão No co-main event, Deiveson Figueiredo foi finalizado e perdeu o título dos moscas para Brandon Moreno – que se tornou o primeiro mexicano campeão do Ultimate

Se nos meio-pesados Israel Adesanya não teve sucesso, nos médios o nigeriano segue dono do octógono. Na noite de sábado (12), em Glendale, no Arizona (EUA), o campeão dominou e venceu pela segunda vez o italiano Marvin Vettori no main event do UFC 263. Já no co-main event, Deiveson Figueiredo foi finalizado e perdeu o título dos moscas para Brandon Moreno – que se tornou o primeiro mexicano campeão do Ultimate.

Leon Edwards venceu Nate Diaz, mas quase foi nocauteado no fim. Já Demian Maia foi superado por Belal Muhammad, em sua última luta no atual contrato pelo Ultimate. Na abertura do card principal do UFC 263, Paul Craig aplicou uma finalização e Jamahal Hill sofreu uma fratura no braço ao não bater.

Adesanya vence e mantém cinturão



O duelo teve um início com os dois lutadores se testando, até Marvin Vettori mapear o chute de Israel Adesanya e conquistar uma queda. No entanto, o italiano não manteve a luta no chão por muito tempo. O nigeriano levantou e, com muita habilidade, foi colocando os golpes contundentes. O desafiante seguiu a estratégia no segundo round de andar para frente, mas colocou diversos golpes no vazio. “Stylebender” utilizou as esquivas e dos contra-ataques – além de defender as tentativas de quedas na grade.

Já para o terceiro round, Vettori, em menos de 15 segundos, buscou uma queda, trabalhou no chão até pegar as costas de Adesanya e encaixou um mata-leão, mas não foi justo o suficiente para finalizar. O combate voltou em pé e o nigeriano seguiu mais efetivo. Nos dois últimos assaltos, o panorama seguiu parecido e o campeão foi controlando a distância. No fim, por decisão unânime, Adesanya manteve o título dos médios.

Moreno finaliza e conquista cinturão



O primeiro round teve Brandon Moreno controlando ações. O mexicano achou a distância e conectou mais golpes, chegando a conseguir um knockdown em Deiveson Figueiredo com um jab. No entanto, com experiência, o brasileiro rapidamente levantou e não sofreu golpes no ground and pound. No segundo round, “Daico” conquistou uma boa queda e trabalhou por um período na meia-guarda buscando uma finalização. O norte-americano se recuperou, levou a melhor na luta agarrada e voltou a colocar os melhores golpes.

Para o terceiro assalto, o mexicano seguiu se antecipando aos ataques do brasileiro e tendo uma certa facilidade para derrubar. Em uma queda, Moreno rapidamente pegou as costas de Deiveson, encaixou o mata-leão e pressionou até “Daico” bater em ato de desistência. Com uma atuação impecável, Brandon é o mais novo campeão dos moscas do UFC. Já o paraense não tem sucesso em sua terceira defesa de título.

Edwards domina, mas Nate assusta no fim



Com o seu jeito irreverente, Nate Diaz provocou Leon Edwards no octógono, foi para cima e conectou alguns golpes para levantar a torcida no Arizona. No entanto, o inglês foi mais contundente e, inclusive, chegou a pegar as costas do americano no chão. Edwards seguiu mais consciente e conectando poderosos low kicks no decorrer do segundo assalto. Com Nate visivelmente desgastado, “Rocky” foi usando e abusando das quedas e castigando o rival com cotoveladas e golpes no ground and pound ao longo do terceiro round.

Com um corte profundo no supercílio esquerdo, Diaz foi sofrendo com os chutes e os cruzados de Edwards. O britânico, por sinal, parecia sempre um passo à frente do americano no octógono. No quinto e último round, Nate até tentou trabalhar no clinch, mas sem sucesso. No minuto final, Diaz acertou um cruzado de esquerda que balançou o rival. O combate teve uma reviravolta, o americano pressionou, mas não nocauteou.

No fim, Edwards garantiu a vitória por decisão unânime. É o nono triunfo em dez lutas e se coloca como um forte candidato ao título dos meio-médios. Já Nate, que não lutava desde 2019, volta a ser derrotado.

Demian é superado por Muhammad



No primeiro round, Demain Maia não demorou para colocar o seu jogo de grappling em ação. O paulista tentou derrubar na single leg, mas Belal Muhammad mostrou eficiência para defender. Mesmo assim, o brasileiro derrubou, embora não tenha sido contundente. Já no segundo round, o americano, que já vinha fazendo isso no assalto anterior, foi controlando a distância, conectando golpes e defendendo as quedas.

O panorama do último assalto seguiu o mesmo e Belal foi ditando o ritmo, sem permitir que o faixa-preta de Jiu-Jitsu colocasse sua estratégia em jogo. No fim, por decisão unânime, Muhammad garantiu o quinto triunfo em seis apresentações nos meio-médios e deve entrar no Top 10 da divisão. Já Demain, que fez a última luta em seu atual contrato com a organização, registra o segundo revés seguido aos 43 anos.

Paul Craig tem atuação de gala



Na abertura do card principal, Paul Craig deu uma aula de Jiu-Jitsu dentro do MMA contra Jamahal Hill. O escocês encaixou uma chave de braço justa e o americano não bateu, o que resultou em uma fratura no braço esquerdo do lutador. O árbitro Al Guinee não notou que o braço de “Sweet Dreams” estava quebrado e deixou a luta seguir. Restou a Craig ficar golpeando a cabeça do adversário até a interrupção do árbitro. É o quarto triunfo seguido do europeu nos meio-pesados do UFC. Hill registra o primeiro revés na companhia.

CONFIRA OS RESULTADOS:

UFC 263

Glendale, no Arizona (EUA)

Sábado, 12 de junho de 2021

Card principal

Israel Adesanya derrotou Marvin Vettori por decisão unânime dos jurados

Brandon Moreno finalizou Deiveson Figueiredo com um mata-leão no 3R

Leon Edwards derrotou Nate Diaz por decisão unânime dos jurados

Belal Muhammad derrotou Demian Maia por decisão unânime dos jurados

Paul Craig finalizou Jamahal Hill com uma chave de braço no 1R

Card preliminar

Brad Riddell derrotou Drew Dober por decisão unânime dos jurados

Eryk Anders derrotou Darren Stewart por decisão unânime dos jurados

Lauren Murphy derrotou Joanne Calderwood por decisão dividida dos jurados

Movsar Evloev derrotou Hakeem Dawodu por decisão unânime dos jurados

Pannie Kianzad derrotou Alexis Davis por decisão unânime dos jurados

Terrance McKinney derrotou Matt Frevola por nocaute técnico no 1R

Steven Peterson derrotou Chase Hooper por decisão unânime dos jurados

Fares Ziam derrotou Luigi Vendramini derrotou por decisão majoritária dos jurados

Carlos Boi derrotou Jake Collier por decisão dividida dos jurados

