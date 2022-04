Ademir da Guia faz 80 anos, carrega a taça e canta música do título estadual do Palmeiras

Neste domingo, o Palmeiras comemorou o 24º título estadual de sua história ao bater o São Paulo por 4 a 0, no Allianz Parque, em uma virada épica. No entanto, o dia 3 de abril de 2022 também marcou os 80 anos de Ademir da Guia, maior ídolo do clube, que esteve presente na conquista do Paulistão.

Dono de cinco campeonatos paulistas pelo Verdão (1963, 1966, 1972, 1974 e 1976) e jogador com mais partidas pelo clube (902), o ex-meia foi o responsável por carregar a taça do campeonato na cerimônia de abertura do duelo e teve a oportunidade de ser ovacionado por mais de 30 mil torcedores no dia de seu aniversário, antes mesmo de a bola rolar para a goleada palmeirense.

Com seus 80 anos, Ademir mostrou boa forma e chegou a dar alguns pequenos piques em campo embalado pela massa alviverde nas arquibancadas do Allianz Parque. O ídolo também chegou a falar com a torcida pelo áudio ambiente.

No entanto, as homenagens não pararam por aí e Ademir ainda cumpriu um de seus desejos quando completasse oito décadas de vida. Em um vídeo para a TV Palmeiras, o ex-jogador disse que gostaria de cantar quando fizesse 80 anos. Ao lado dos cantores Cabal e Terra Preta, o Divino gravou a música “Desde Sempre Campeão”, que foi feita em alusão ao 24º título paulista do clube.

Nada melhor do que o maior ídolo da história de um clube completar 80 anos e ver seu time ser campeão de forma tão especial como aconteceu com o Palmeiras neste domingo. Os palmeirenses esperam que isso se repita por muitas e muitas ocasiões. Passado e presente do Verdão se encontram.

Ademir da Guia fez 80 anos (Foto: Raul Ramos/Ag. Paulistão)

