Ademir celebra primeira conquista com o Galo e projeta mais títulos O atacante entrou no segundo tempo da final contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, e já deixou seu nome na história alvinegra

A tarde deste domingo, 20 de fevereiro, no duelo entre Atlético-MG e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, marcou o primeiro momento especial de Ademir com a camisa do time mineiro. Depois de um mês inicial sendo aproveitado em quase todos os jogos da temporada, o primeiro título chegou com participação dele no lance do segundo gol.

Um dos principais responsáveis pela boa campanha do América-MG no ano de 2021, Ademir chegou na Cidade do Galo para brigar pela titularidade e vem agradando os torcedores com boas partidas e movimentação intensa.

No duelo eletrizante contra o Flamengo, ele apareceu em um dos momentos mais importantes da partida. Depois de entrar no segundo tempo, Ademir cruzou a bola para Vargas que ajeitou de cabeça para Hulk empatar o jogo e levar até as penalidades.

– Muito satisfeito de começar essa trajetória no Atlético com título. Cheguei há pouco tempo, mas já me sinto em casa. O grupo todo, além de muito qualificado tecnicamente, é formado por excelentes profissionais. Agora, é seguir trabalhando para termos mais momentos como esse durante o ano – destacou Ademir

O próximo jogo do Atlético-MG será no próximo sábado,26, contra o Pouso Alegre, às 16h30, pelo Campeonato Mineiro.

