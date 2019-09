São Paulo – O homem que tentou assassinar o Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial no dia 6 de setembro de 2018 mantém do presídio federal de Campo Grande (MS) a obsessão em matar o presidente e o ex-presidente Michel Temer. Adélio Bispo de Oliveira, 41, ameaça matar os dois para cumprir uma missão enviada por Deus.

As informações foram obtidas dos laudos laudos psiquiátricos e documentos no processo judicial do autor das facadas divulgados pelo jornal Folha de S. Paulo.

O autor da facada disse para avaliadores que se sente na obrigação de concluir a missão de “salvar o Brasil para a qual foi escolhido por Deus”. Adélio acredita que Temer e Bolsonaro são parte de um plano para entregar riquezas do Brasil ao FMI (Fundo Monetário Internacional), à máfia italiana e aos maçons.