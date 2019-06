Adele Sammartino vence Miss Mundo Itália 2019

LECCE, 16 JUN (ANSA) – A jovem italiana Adele Sammartino, de 23 anos, natural da cidade Castellammare di Stabia, na região da Campânia , foi eleita a Miss Mundo Itália 2019.

Com 1.75 de altura, olhos castanhos claros e longos cabelos castanhos escuros, Sammartino é formada em psicologia pela Universidade Suor Orsola Benincasa, em Nápoles. Seu sonho é estudar criminologia ou se especializar em psicologia clínica.

A italiana, que vive atualmente em Pompeia, foi escolhida entre 50 competidoras durante cerimônia em Gallipoli, cidade sede da competição há 12 anos. Entre novembro e dezembro, Sammartino irá para a Tailândia, onde representará a Itália no Miss Universo. A final do concurso de beleza acontecerá no dia 7 de dezembro. As modelos Katia Riparelli (Veneto) e Lorenza Di Cesa (Lazio) ficaram na segunda e terceira colocação da competição respectivamente. A cerimônia do Miss Mundo Itália, apresentada por Giorgia Palmas, será transmitida no próximo dia 18 de junho, às 21h (horário local), pela emissora nacional “Donna TV”. (ANSA)