Adele posta nova foto e ganha muitos elogios dos fãs

Adele virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais na noite de quarta-feira (21) ao aparecer nos bastidores do programa ‘Saturday Night Live’. A cantora também divulgou uma foto inédita nas redes.

“Adele está aqui!”, dizia post feito no perfil oficial do Saturday Night Live no Instagram. Na imagem, Adele aparece toda de jeans, botas e máscara de proteção por conta da pandemia do novo coronavírus.

No último domingo (18), Adele anunciou em seu Instagram que, depois de quase 12 anos, voltará ao Saturday Night Live deste sábado (24). “Estou tão empolgada. E também apavorada”, começou ela.

Veja também