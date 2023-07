Adele faz apelo para que fãs parem de atirar objetos em shows

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 17:45 Compartilhe

Após Bebe Rexha ser atingida no rosto por um celular atirado da plateia durante show e Lil Nas X também receber um brinquedo sexual jogado no palco durante sua apresentação, Adele decidiu se pronunciar. A cantora fez um apelo para que os fãs parem de fazer isso durante seu último show, em Las Vegas.

O vídeo do momento que a artista interrompe sua performance para falar sobre o assunto repercutiu nas redes sociais nesta terça-feira, 4. Momentos antes de Adele distribuir camisetas para o público, ela questionou:

“Você percebeu como as pessoas estão esquecendo completamente a etiqueta de um show no momento e estão jogando coisas no palco? Você já viu isso?”. Em seguida, ela ameaça:

“Atirem algo em mim, e eu mato vocês. Parem de jogar coisas nos artistas!”. Depois de dar algumas camisetas da sua turnê, ela ainda refletiu: “Esse povo perdeu a cabeça, como pode?”.

No dia 18 de junho, Bebe Rexha se feriu ao ser atingida por um celular na turnê Best F*n Night Of My Life nos Estados Unidos. No Instagram, ela mostrou que ficou com olho roxo.

Lil Nas X compartilhou neste domingo, 2, um vídeo do momento que um brinquedo sexual é atirado no palco. Recentemente, cantora Pink também foi atingida por um saco com as cinzas da mãe de um fã durante o seu show no palco do BST Hyde Park.

