Adele chora em show e revela medo: ‘Não sei quando vou voltar’; veja

A cantora britânica Adele emocionou seus fãs durante o último show de sua turnê de dois anos em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em um momento de vulnerabilidade, a artista chorou no palco e compartilhou sua incerteza sobre quando voltará a se apresentar. A performance marcou o encerramento de sua temporada de shows Weekends with Adele, no The Colosseum, no Caesars Palace, que teve início em novembro de 2022.

Durante o show, Adele expressou sua gratidão ao público e à equipe que a acompanhou durante a residência. A cantora, visivelmente emocionada, declarou: “Vou sentir muita saudade, e vou sentir saudade de vocês. Não sei quando vou me apresentar de novo”.

Em outubro, a cantora já tinha dito que tiraria uma pausa depois do fim de Weekends with Adele. As declarações deixaram os fãs preocupados sobre o futuro de suas apresentações ao vivo, especialmente considerando o hiato de seis anos entre seus álbuns 25, de 2015, e 30, de 2021.

Relembre os sucessos de Adele

Adele conquistou o mundo da música com sua voz poderosa e letras emotivas. Sua carreira decolou em 2008 com o lançamento de seu álbum de estreia 19, que incluía hits como Chasing Pavements. Desde então, ela se tornou uma das artistas mais bem-sucedidas da indústria musical, acumulando diversos prêmios Grammy e recordes de vendas.

O álbum 21, lançado em 2011, solidificou o status de Adele como uma superestrela global. Com faixas como Rolling in the Deep e Someone Like You, o álbum se tornou um fenômeno comercial e crítico. Seu terceiro álbum, 25, lançado em 2015, continuou seu sucesso com a balada Hello, que se tornou um hino instantâneo.

Após um período de reclusão, Adele retornou em 2021 com 30, um álbum que explorou temas como divórcio, maternidade e autoaceitação. A residência em Las Vegas, inicialmente programada para começar em janeiro de 2022, enfrentou atrasos devido à pandemia de Covid19 e desafios de produção. Quando finalmente estreou em novembro de 2022, foi recebida com aclamação crítica e entusiasmo dos fãs.