Adecoagro investirá R$ 226 milhões para quintuplicar produção de biometano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 8:00 Para compartilhar:

São Paulo, 12 – A Adecoagro anunciou na quinta-feira (11) um investimento de R$ 225,7 milhões para quintuplicar a produção de biometano a partir da vinhaça na Usina Ivinhema (MS). Até o fim de 2027, serão construídos dois novos biodigestores em sequência, que juntos terão capacidade de produzir até 30 mil Nm3 de biometano por dia, informa a companhia em comunicado. A Adecoagro é considerada uma das principais empresas de alimentos e produção de energia renovável da América do Sul, com três usinas sucroenergéticas localizadas no Brasil com capacidade para processar até 14,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano.

O investimento da companhia permitirá substituir aproximadamente 8 milhões de litros de diesel por ano na frota da empresa, além dos 2 milhões de litros já compensados pelo biodigestor atual, totalizando 10 milhões de litros de diesel que deixarão de ser consumidos.

A construção dessa expansão está programada para iniciar no segundo semestre de 2024, em uma área de 20 mil metros quadrados da usina, criando 80 postos de trabalho entre empregos diretos e indiretos durante a obra. Quando estiver operando, serão gerados outros 40 empregos. As pesquisas da Adecoagro com biogás e biometano tiveram início em 2010 e, em 2018, o primeiro biodigestor entrou em funcionamento, em parceria com a empresa Methanum e com apoio da Finep. Em 2021, a companhia se tornou a primeira usina do Brasil a emitir Certificados de Gás Natural Renovável, conhecidos como GAS-REC.

Cerca de 130 equipamentos, incluindo veículos leves, caminhões, tratores e motobombas, utilizam biometano com as tecnologias mais recentes disponíveis. Apenas 5% da vinhaça da Adecoagro é destinada hoje à produção de biogás, porcentual que aumentará para 20% após a conclusão da expansão. A partir de 2028, a frota da empresa movida a biometano deverá mitigar cerca de 38 mil toneladas de CO2 por ano, contribuindo para as metas de redução de emissões do Brasil e melhorando a sustentabilidade da empresa, além de aumentar sua nota no programa nacional de estímulo aos biocombustíveis, o Renovabio. Com a substituição parcial do diesel por biometano, a Adecoagro economizará aproximadamente R$ 50 milhões anuais na compra de combustível fóssil, considerando o preço atual do diesel.

O vice-presidente de Açúcar, Etanol e Energia da Adecoagro no Brasil, Renato Junqueira Santos Pereira, disse na nota que “este projeto, com tecnologia própria, resultado de extensiva pesquisa e aprendizado para dominar o processo e garantir a estabilidade da produção, é modular, tecnologicamente avançado e economicamente viável e opera 365 dias do ano. O biogás extraído da vinhaça, é integrado à nossa produção de etanol, açúcar e energia, permite diversas aplicações. A prioridade será abastecer nossa frota de maneira crescente.”