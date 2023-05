Adecoagro inaugura abastecimento da frota com biometano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/05/2023 - 13:25 Compartilhe

São Paulo, 15 – A Adecoagro, uma das principais empresas de alimentos e energia renovável da América do Sul, passou a abastecer, há algumas semanas, parte da frota de veículos com biometano produzido a partir da vinhaça da cana na Usina Ivinhema, em Mato Grosso do Sul. A Adecoagro está utilizando cerca de 3% da vinhaça gerada, para produzir 6.600Nm3 (metro cúbico normal)/dia de biometano, o equivalente a 6 mil litros de diesel/dia, informa a companhia em comunicado.

Com a construção e inauguração de mais um biodigestor na planta de Ivinhema no segundo semestre, a empresa vai dobrar sua capacidade, o suficiente para abastecer 66 caminhões canavieiros. O incremento possibilitará à Adecoagro aumentar sua frota abastecida com biometano ainda em 2023, ou permitirá a venda direta de combustível gasoso para grandes consumidores, ou ainda a transformação do adicional de biogás em energia elétrica, dependendo das oportunidades do mercado, oferecendo assim maior flexibilidade à empresa.

No longo prazo, a partir do uso crescente da vinhaça destinada à produção deste novo combustível renovável, a estimativa é substituir o equivalente a 50 milhões de litros de diesel por ano, que hoje abastecem toda a frota de caminhões e equipamentos agrícolas, tornando a companhia autossuficiente. Esta mudança fortalecerá a sustentabilidade de todo o processo e aumentará a nota no Renovabio resultando em uma fonte adicional na emissão de CBios.

A Adecoagro tem três usinas no Brasil, das quais duas em Mato Grosso do Sul e uma em Minas Gerais, e capacidade anual de processar 13,7 milhões de toneladas de cana. A companhia desenvolve tecnologias para produção de biogás há 15 anos e agora está abrindo novas oportunidades de negócios em diferentes mercados.

O vice-presidente de Açúcar, Etanol e Energia da Adecoagro, Renato Junqueira Santos Pereira, disse na nota que “frente ao sucesso da nossa tecnologia de biogás, vamos duplicar a produção neste ano. Os resultados estão aparecendo e vamos assim comprovando a dimensão da economia circular gerada pela energia que produzimos proveniente de fontes sólida (bagaço), líquida (etanol) e gasosa (biometano), além dos biofertilizantes que utilizamos nas nossas lavouras. Temos um processo 100% renovável e caracterizado pela autossuficiência, segurança energética e a redução de emissões. Com nossas iniciativas agora também com o biogás, estamos no caminho certo para um futuro de baixo carbono”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias