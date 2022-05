Adebayo decide, Miami Heat segura Celtics no fim e vence jogo 3 em Boston

Com Jimmy Butler em quadra durante metade do jogo, o Miami Heat chegou a abrir 25 pontos de vantagem, mas precisou segurar a pressão do Boston Celtics nos segundos finais para vencer o jogo três das finais da Conferência Leste da NBA na noite deste sábado. Bam Adebayo chamou a responsabilidade e garantiu a apertada vitória do time de Miami em Boston, na Arena TD Garden, por 109 a 103.

Após perder o segundo jogo da série jogando diante de seus torcedores, o Heat conseguiu a reação como visitante e abriu 2 a 1 na série. Após o intervalo, com 15 pontos de vantagem, os Celtics anunciaram que Butler não voltaria para o jogo por causa de uma inflamação no joelho. Sem o astro, o central Adebayo fez tudo em quadra, liderando todas as estatísticas do Miami. Ele anotou 31 pontos, 10 rebotes e seis assistências, e foi elogiado pelo técnico Erik Spoelstra.





“Ele (Adebayo) fez sua versão do que o Jimmy faz: desempenhe o que é necessário para o jogo. Nesta noite nós precisávamos do placar e daquele ímpeto ofensivo no começo. Então, quando Jimmy ficou de fora na segunda metade, Adebayo nos estabilizou. O jogo se tornou sinuoso e neste momento nós fomos capazes de entregar a bola para Bam e garantir um placar consistente”, disse o treinador.

A partida teve muita marcação das duas equipes, com o Miami batendo o recorde de roubadas de bola dos playoffs, com 19 desarmes, quatro deles feitos por Adebayo. Apesar de não ter ficado na frente por nenhum segundo, o time de Boston diminuiu a desvantagem para 93-92, restando 2min40s de jogo. Uma cesta de três pontos de Jaylen Brown levantou a torcida e parecia que os Celtics puxariam uma reação emocionante. Brown marcou 40 pontos e nove rebotes na partida.

A resposta dos visitantes veio com outra cesta de três de Max Strus e a vitória foi cravada quando Adebayo interceptou uma saída de jogo de Al Horford para Marcus Smart e voltou a abrir seis pontos de vantagem.

Autor de 41 pontos no jogo um, Butler não foi o único a se lesionar no aguerrido duelo deste sábado. Smart e depois Jayson Tatum, dos Celtics, deixaram a quadra lesionados. O defensor chegou a voltar com uma imponente cesta de três pontos, mas cometeu erros bobos na sequência do jogo. Depois, Tatum também retornou. Após quatro jogos fora, Kyle Lowry também voltou a jogar pelo Heat.

O quarto jogo da série acontecerá novamente em Boston, na próxima segunda-feira, às 21h30. Na outra conferência, o Dallas Mavericks tenta reagir a uma desvantagem de 2 a 0 contra o Golden State Warriors no jogo três deste domingo.