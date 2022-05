Adaptação live-action de ‘She-Ra’ será comandada por diretora de ‘The Westworld’

De acordo com informações da Variety, a famosa animação ‘She-Ra’ ganhará uma adaptação live action pela Amazon Prime Video. O desenho, famoso nos anos 80, voltou aos holofotes depois de uma versão animada feita pela Netflix, em 2018, chamada ‘She-Ra e as Princesas do Poder’.

Ainda de acordo com a publicação, a plataforma de streaming contratou Nicole Kassell como diretora da atração, que comandou produções de peso como ‘Watchmen’, ‘The Leftovers’, ‘Westwotld’, ‘The Americans’ e ‘Castle Rock’.





Ainda não há informações sobre elenco, estreia, nem detalhes sobre a trama.