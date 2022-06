‘Adão Negro’: Aguardado longa da DC com Dwayne Johnson ganha primeiro trailer; assista

Foi divulgado nesta quarta-feira (8) o primeiro trailer do aguardado longa ‘Adão Negro’, protagonizado por Dwayne Johnson. Nos quadrinhos da DC, o Adão Negro é um clássico inimigo do Shazam, mas no novo longa-metragem o personagem foi adaptado como um anti-herói.

“Quase 5.000 anos depois que ele foi concedido com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.





O filme tem direção de Jaume Collet-Serra, com roteiro de Adam Szytkiel, e conta com outros nomes no elenco incluindo, Noah Centineo, Sara Shahi, Pierce Brosnan, Quintessa Swindell, entre outros.

Além de The Rock no papel título, Adão Negro vai contar com o ator Aldis Hodge (‘O Homem Invisível’) como o Gavião Negro. O elenco também tem Sarah Shahi (‘Sex/Life’), Pierce Brosnan (‘007’), Noah Centineo (‘Para Todos os Garotos’) e Marwan Kenzari (‘Aladdin’).

A estreia de ‘Adão Negro’ está prevista para 21 de outubro de 2022.

Confira: