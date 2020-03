Adam Levine usa guitarra da Hello Kitty durante show em São Paulo

Adam Levine apareceu usando uma guitarra da Hello Kitty, durante apresentação do Maroon 5, em São Paulo neste domingo, 1.

Essa não foi a primeira vez que o vocalista apareceu com a guitarra temática em um show. Em 25 de fevereiro, o cantor usou o mesmo instrumento enquanto se apresentava na Cidade do México. Essas apresentações fazem parte da nova turnê da banda, prevista para ser encerrada em setembro.

O cantor é pai, junto com a modelo Behati Prinsloo, das pequenas Dusty Rose, de três anos, e Gio Grace, de dois. Assim, não é impossível imaginar que as filhas podem ter influenciado Levine na escolha do instrumento diferenciado.

Na sexta-feira, 28, porém, o cantor chamou atenção por um motivo menos fofo. Ele pediu desculpas pelo que caracterizou como “atitude pouco profissional” em meio a críticas após o cantor aparecer dizendo palavrões nos bastidores de um festival chileno. “Eu os decepcionei e peço desculpas”, disse Levine para os fãs.