Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/07/2023 - 19:50 Compartilhe

ROMA, 7 JUL (ANSA) – A escritora italiana Ada d’Adamo, que morreu no último dia 1º de abril, venceu na noite desta quinta-feira (6) a edição 2023 do Prêmio Strega, principal concurso literário da Itália, com o livro autobiográfico “Come D’Aria (Elliot)” (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias