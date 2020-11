Ad Junior estreia série “Negro Futuro” no YouTube

Divertido, irônico e cheio de histórias para contar! O criador de conteúdo e apresentador Ad Junior entra para o time de parceiros da Play9, estúdio de conteúdo de João Pedro Paes Leme, Felipe Neto e Marcus Vinícius Freire, com uma grande novidade: a produção “Negro Futuro”.

A perspectiva do povo negro no futuro não é ficção científica. Em “Futuro Negro”, Ad e os convidados fazem projeções de cenários em que o povo negro está inserido de forma igualitária, adquirindo protagonismo nas ações. Mas como chegar lá? Para conversar sobre isso, Ad recebe em seu canal o ativista Raull Santiago, o estudante e youtuber Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, a executiva fundadora do Movimento Black Money Nina Silva e Dona Jacira, escritora, figurinista, avó e mãe de 5 filhos Jaqueline (em memória), Katia, Katiane, Evandro e Leandro (Emicida). A série conta com quatro vídeos sobre educação, economia, tomada de consciência e política. A estreia está marcada para o dia 07 de novembro, com publicação semanal dos vídeos.

A conversa com o comunicador independente e ativista Raull Santiago, a primeira da série, é em torno da construção do hoje. Eles debatem a política como instrumento de tomada de poder e de mudança social e falam sobre os pilares essenciais para que o negro consiga abrir espaço dentro da sociedade, com foco na educação. Já o episódio com Dona Jacira, o último do quadro, configura um mergulho no tema ancestralidade e, ela, como mulher negra com seus quase 56 anos de idade, fala sobre a importância de pessoas negras reivindicarem lugares que façam sentido em suas vidas. Eles também fazem uma reflexão sobre o racismo nas produções literárias e maternidade negra.

Respeitando os protocolos de isolamento social, os vídeos estão sendo gravados de forma remota. Essa e as outras entrevistas demonstram como a série abordará uma verdadeira travessia sobre as dimensões para a construção de um futuro negro!

“Eu fico muito feliz em saber que em 2020 as pessoas começaram a entender que a nossa pauta tem valor para além do ativismo. Que ela é importante para a compreensão dos contextos históricos que criaram as situações de desigualdade no país. Por isso, acredito que estar na rede com mais apoio e com mais investimento mostra que essa atenção vai além do entretenimento, vai para o edutainment, a união entre educação, informação e entretenimento. Pra mim, essa parceria é extremamente importante, estou muito agradecido e feliz”, conta Ad.

A parceria com a Play9 prevê ainda um resgate ao que motivou Ad a criar o seu canal no YouTube, com a reformulação de seus quadros sobre turismo. Nessa nova fase, o canal trará muitas dicas de filmes, séries, livros, críticas sobre acontecimentos da história a partir de uma perspectiva africana e reflexões sobre os temas em alta na semana.

“Estar junto do Ad nessa nova fase de produção de conteúdo dentro do Youtube é incrível! A forma como ele traz os assuntos é autêntica, precisa e leve, nos lembrando que nossa história não é marcada apenas por dor e silenciamento. Estamos muito felizes de tê-lo como um parceiro do HUB, com certeza mais uma voz potente e representativa que vem para somar”, ressalta Eduarda Vieira, coordenadora do Nós, Hub de diversidade da Play9. Os vídeos vão ao ar todas às terças e sábados, às 11h.

