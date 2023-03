Acusados de importunação sexual, Guimê e Sapato ganham milhares de seguidores nas redes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/03/2023 - 6:04 Compartilhe

Para MC Guimê e Antônio Cara de Sapato, ex-participantes do BBB23, a semana foi marcada por altos e baixos: após uma festa animada na noite de quarta-feira (15), ambos foram expulsos do reality, acusados de importunar sexualmente a intercambista mexicana Dania Mendez.







No entanto, esse fato não foi o suficiente para fazer com que os dois perdessem a admiração popular: em pouco mais de 24 horas após a desclassificação, que aconteceu na noite de quinta-feira (16), ambos tiveram um aumento meteórico em seguidores no Instagram.

De acordo com dados apurados pelo portal “O Globo”, antes da festa de quarta-feira, Guimê contava com 9,4 milhões de seguidores na rede social; Sapato, com 1,4 milhão. Até a manhã deste sábado (18), o funkeiro já tinha 10,1 milhões de seguidores, e o lutador, 1,8 milhão.

O que pode acontecer com MC Guimê e Cara de Sapato?

Após prestarem depoimentos, o cantor e o lutador podem ser processados por Dania Mendez, por danos morais.

Em entrevista à IstoÉ Gente, a advogada familiarista Antília da Monteira Reis ainda pontuou erros no processo de eliminação dos participantes do BBB23. Entenda aqui.





