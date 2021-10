Acusado por ameaça e extorsão, Nego do Borel é intimado a depor

Nego do Borel tem mais uma polêmica para acrescentar em seu currículo. Segundo informações do site Metrópoles, o cantor será convocado em breve a prestar depoimento na 42ª DP, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, após denúncia de uma empresa de Minas Gerai por ameaça e extorsão.

Ainda de acordo com o veículo, o pedido para Borel ser ouvido no Rio partiu do delegado Clayton Ricardo da Silva, da 2ª DP de Contagem, em Minas Gerais. Na queixa registrada pelo sócio de uma companhia de eventos, ele diz que o artista teria descumpriu um acordo com a firma: antes de entrar numa live da marca, a equipe de Nego pediu R$ 30 mil. Sem pagamento, os funcionários de Nego do Borel ameaçou a companhia nas redes sociais e de entrar em contato com patrocinadores. Para o Metrópoles, a defesa de Nego do Borel disse não está ciente do assunto. Vida cheia de polêmicas Nesta semana, Nego do Borel mobilizou a polícia carioca após desaparecer e não dar notícias a sua família. Roseli Viana, mãe do cantor, fez um registro de desaparecimento do filho, que foi encontrado por agentes em um motel, na Vila Isabel, zona norte do Rio. Em setembro, ele foi expulso do reality show “A Fazenda 13”, da TV Record, após ser acusado de estupro de vulnerável contra a modelo Dayana Mello, outra participante da atração rural. Nego do Borel e a atriz Duda Reis tiveram um relacionamento bastante conturbado. O ponto final da relação partiu de Duda, que postou uma série de vídeos na rede social expondo que o funkeiro era tóxico, lhe agrediu fisicamente e psicologicamente.

Saiba mais