Acusado de ter mau hálito por Maria Zilda, José de Abreu detona atriz: ‘Traiu o marido comigo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/05/2024 - 10:13

O ator José de Abreu soltou o verbo nesta terça-feira, 28, sobre acusações feitas pela atriz Maria Zilda em 2020. À ocasião, a veterana acusou o ex-colega, durante uma live com o ator Murilo Rosa, de ter mau hálito. Quatro anos depois, José de Abreu resolveu responder usando sua conta no X/Twitter.

Em suas postagens, o ator revelou que Maria Zilda supostamente traiu o marido com ele por anos, além de ter acusado-a de ser uma “atriz fracassada” e de ter o “nariz prejudicado”, insinuando uso de drogas.

“Liberou fake news. Maria Zilda diz que Zé de Abreu tem mau hálito! Preferia beijá-lo longe do marido, afinal, o marido era o diretor da novela”, começou, referindo-se à novela “Bebê a Bordo” (1988), com direção de Roberto Talma.

“Maria Zilda mente que nem sente. Traiu o marido comigo anos depois de ‘Bebê a Bordo’, quando dizia que eu tinha mau hálito. E ela conseguia sentir algum cheiro com o nariz prejudicado? Cansei de ser acusado por uma fracassada que só conseguiu ser protagonista porque casou com o Talma. Se separaram, a carreira acabou”, continuou José.

E confessou: “Maria Zilda e eu tivemos um amor lindo. Lindo demais para a mulher baixo astral que ela é. Alguém tem dúvida? Perguntem para maquiadores, cabeleireiros, camareiras, qualquer membro da equipe da Globo, quem era essa estrela, mulher do Talma. Que, aliás, a chifrava com todo mundo”.

“Chega, foram anos de sacanagem em cima de meu hálito. Fui casado com cinco mulheres, fui ‘comido’ por dezenas delas. Perguntem! Você vai achar uma perto de você”, finalizou.

‘Nariz prejudicado’

Após insinuar que a atriz faria uso de drogas à época, o veterano ainda respondeu um internauta que questionou a fala. “Se examinar hoje vai mostrar [o nariz prejudicado]. Vivia internada”.

Relembre

Em novembro de 2020, em bate-papo virtual com Murilo Rosa, Maria Zilda relembrou as gravações de “Bebê a Bordo”.

“Eu tinha uma paixão na trama. E nas cenas só apareciam os pés do personagem porque era tudo fruto da minha imaginação. Até que decidiram quem seria o ator [para interpretar]. Foi decidido que seria o José de Abreu. Ele estava numa fase muito doida. Bebia demais. E ele estava tão compulsivo que tinha umas cenas que a gente ficava amarrado numa árvore, um de costas para o outro. Você sabe que ele obrigava o contrarregra a dar a cachaça na boca?”, disse.

“Então, cara, quando era cena de beijo… P*rra, a pessoa que fuma pra caramba. Sabe? A pergunta foi: ‘você já beijou alguém com bafo?’ Já! Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era [cena] externa. Ele suado e já tinha o cheiro do suor, mais o do cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho”, concluiu.

Sobre a cena em que estavam supostamente amarrados, José de Abreu também desmentiu: “Maria Zilda mentiu. Nenhum contrarregras ou diretor amarra verdadeiramente um ator […] O ator pode se soltar quando lhe aprouver. Então a historinha que ela contou para o Murilo Rosa é absolutamente mentirosa”.

