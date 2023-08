Acusado de planejar assassinato de presidente dos EUA é morto pelo FBI

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2023 - 20:01 Compartilhe

NOVA YORK, 9 AGO (ANSA) – Um homem acusado de ameaçar de morte o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi morto em uma operação do FBI em sua residência no estado do Utah nesta quarta-feira (9).

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, agentes federais apareceram em sua casa nesta manhã com um mandado de busca depois que ele postou ameaças online contra o democrata e outras personalidades, incluindo sua vice Kamala Harris e o ex-presidente Barack Obama.

No entanto, o cidadão norte-americano, que era investigado desde abril passado, estava em posse de uma arma e recebeu o FBI com tiros. Os agentes, então, revidaram e o mataram. (ANSA).

