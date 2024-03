Acusado de levar dinheiro de Samara Felippo, Leandrinho Barbosa publica nota de repúdio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2024 - 16:06 Para compartilhar:

Leandrinho Barbosa se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira, 20, após ter sido acusado de enganar e roubar a ex-mulher, Samara Felippo. Em seu Instagram, o jogador de basquete compartilhou uma nota de repúdio assinada por seu advogado, no qual apresenta sua versão dos acontecimentos.

“A narrativa apresentada não corresponde à realidade, buscando apenas usar a internet como seu próprio Tribunal, buscando engajamento e seguidores com a depreciação de minha imagem pública”, acusa Leandrinho. Na sequência, ele relata que há um processo judicial “que tramita em segredo de Justiça” e, por essa razão, ele não pode expor todos os detalhes.

“Quando estávamos juntos foi realizada a compra de um imóvel, cujos recursos de minha parte foram muito superiores […] Quando decidimos terminar o relacionamento, foi realizado judicialmente um acordo financeiro cujo pagamento ficou condicionado à venda da casa. A Sra. Samara ficou residindo no imóvel por dois anos até que a venda ocorresse e, nesse período, eu suportei todas as despesas mensais”, pontuou, contando que a atriz teria ficado responsável somente por custos de manutenção do imóvel, o que não foi feito.

Com isso, a casa teria sido “significativamente depreciada”, o que fez com que seu valor de mercado reduzisse para menos da metade. “A piscina teve de ser inutilizada tamanha falta de cuidado”, escreveu Leandrinho.

Ele ainda declarou que a ex-esposa teria, sim, conhecimento de que o imóvel estaria registrado em nome de seu irmão, e concordaria com isso. “A necessidade de registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes”, reiterou.

Por fim, ele pontuou que Samara teria recebido dois imóveis em São Paulo, que “se aproximam e até ultrapassam” os valores do apartamento vendido por ela para a compra da propriedade do casal.

Entenda o caso

Nesta terça-feira, 19, Samara Felippo usou o Instagram para fazer uma denúncia pública ao ex-marido. Segundo a atriz e produtora, o jogador de basquete a teria enganado durante o processo de compra do imóvel que era do casal.

Ela alegou que teria vendido seu apartamento próprio para ajudar na compra da propriedade. Leandrinho, no entanto, teria colocado a casa no nome do irmão, o que a esposa só veio a saber após a separação. Como resultado, ela não recebeu sua parte de volta após a venda do imóvel.

