Acusado de injúria racial, deputado afirma ser pastor e cita avó negra em defesa

O deputado Wellington Moura (Republicanos) apresentou sua defesa prévia ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), onde é acusado de quebra de decoro parlamentar por dizer à deputada Mônica Seixas (PSOL) que iria colocar um “cabresto em sua fala”. No documento, o parlamentar alega que não cometeu injúria racial porque é pastor e sua avó é negra. As informações são do G1.

“A avó do representado era negra. O representado é Pastor há mais de 25 anos, atuante em projetos que ajudam milhares de pessoas em situação de rua, em presídios, na Fundação Casa, em tratamento em hospitais e na luta pela proteção dos direitos das crianças e adolescentes, e no combate a violência contra a mulher. Inclusive, na Igreja a maioria dos fiéis são de ascendência negra”, diz a defesa.





A defesa do parlamentar também recorreu ao dicionário para explicar em qual sentido usou a palavra “cabresto” durante sessão no plenário da Alesp.

“[O parlamentar] proferiu a expressão ‘vou colocar cabresto na sua fala’, com a conotação, conforme o dicionário da língua portuguesa ‘por metáfora: algo que controla, subjulga ou reprimindo’; no sentido literal, sempre que estiver à frente de uma sessão, irá utilizar de mecanismos para controlar as falas excessivas ou de temas divergentes que fogem à ata da sessão.”

Ainda de acordo com o deputado, em nenhum momento ele agiu com prática machista ou preconceituosa, mas “o incidente de interpretação (por pré-conceito, má interpretação) gerou uma exposição desnecessária e desonrosa do deputado”.

Procuradas pelo G1, as advogadas da deputada afirmam, em nota, que a defesa do deputado “demonstra que na visão dele controlar, subjugar e reprimir uma parlamentar e mulher negra no exercício dos seus direitos políticos é aceitável ou que o fato dele ser pastor e conviver com pessoas negras ou mulheres banalize ou minimize a agressão por ele proferida”.

Ainda segundo as defensoras de Mônica, “é comum que pessoas acusadas de racismo sempre respondam que é coisa da cabeça da população negra e que somos um povo miscigenado, com antepassados negros (‘minha avó era negra’ – aspas do próprio deputado em plenário e linha de sua defesa)”.

Relembre o caso

No último dia 18, Mônica Seixas discursou sobre saúde pública, depois de a votação sobre a votação de perda do mandato do deputado Frederico D’Ávila ser adiada.

O presidente da Alesp, Carlão Pignatari, interrompeu a deputada, afirmando que Mônica estava falando de um assunto diverso ao tema da sessão. Foi então que o deputado Wellington Moura falou sobre o cabresto.

A deputada chegou a reagir, falando que o colega não iria ‘calar sua boca’. Em seguida, ouviu de Moura: “Vou sim”.