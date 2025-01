Acusado de estupro, Valdivia cumprirá prisão domiciliar

SANTIAGO DO CHILE, 8 JAN (ANSA) – O ex-jogador do Palmeiras e da seleção chilena Jorge Valdivia cumprirá prisão domiciliar noturna enquanto as autoridades locais seguem investigando as acusações de estupro feitas por duas mulheres.

O ex-atleta de 41 anos, campeão da Copa América de 2015, foi libertado da prisão de Rancagua, que fica a cerca de 90 quilômetros de distância de Santiago, após decisão da Suprema Corte do Chile.

Acusado de ter cometido quatro crimes sexuais, incluindo dois estupros, Valdivia deixou a penitenciária de cabeça baixa e com seus pertences pessoais em vários sacos plásticos.

Valdivia foi detido preventivamente pela segunda vez em 30 de novembro, mas a corte chilena acolheu um recurso apresentado pela defesa do ex-jogador. Ele cumprirá prisão domiciliar na casa da ex-mulher Daniela Aránguiz.

Revelado pelo Colo-Colo, Valdivia defendeu diversos clubes na carreira, mas viveu os seus melhores momentos como jogador nas duas passagens pelo Palmeiras, onde venceu o Campeonato Paulista (2008), a Copa do Brasil (2012 e 2015) e a Série B do Campeonato Brasileiro (2013). (ANSA).