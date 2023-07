Acusado de estupro, Felipe Prior teve seu primeiro namoro aos 30 anos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 17/07/2023 - 13:07 Compartilhe

O ex-BBB Felipe Prior, que foi condenado por estupro em primeira instância, no dia 8 de julho, a seis anos de prisão em regime semiaberto, teve sua situação ainda mais complicada – após a suposta vítima detalhar o crime, que teria ocorrido na madrugada do dia 8 de agosto de 2014, ao ‘Fantástico’, da TV Globo.

A mulher, que na época tinha 22 anos e cursava arquitetura em São Paulo quando foi vítima de Prior, disse que conheceu o empresário por meio de uma colega de classe da universidade. “Ela conversou com ele e sugeriu da gente fazer um esquema de caronas pagas, né? Já que a gente morava todo mundo perto”, explicou.

“Ele deixou primeiro a minha amiga na casa dela. E quando a gente estava indo sentido a minha casa, ele parou o carro no meio da rua. E desafivelou meu cinto, começou a me beijar. E aí ele foi pro banco de trás e me puxou”, relatou.

Ela contou que teve a roupa tirada à força por ele e, à medida que as coisas iam acontecendo, Felipe se tornava cada vez mais agressivo, mesmo com a jovem dizendo “eu não quero!”. “Eu comecei a tentar resistir fisicamente e ele começou a puxar meu cabelo. Começava a me segurar pelos braços, me segurar pela cintura. Começou a forçar a penetração. (…) Foi bem doloroso. Eu gritei. Começou a sair muito sangue”, detalhou.

Sangramento

Ainda de acordo com a vítima, após o crime, Prior viu o sangue e a questionou se gostaria de ir ao hospital, mas a vítima optou em ir para casa. Quando chegou, ficou “no chuveiro tentando estancar o sangue sozinha”, mas sua pressão já estava muito baixa. A jovem, então, pediu ajuda para sua mãe, que decidiu levá-la ao hospital.

A lesão foi constatada como uma laceração de grau 1 – compatível com fricção de pênis ou introdução de outro instrumento na vagina, conforme o prontuário que o “Fantástico” teve acesso. “A médica me perguntou diversas vezes, perguntou para minha mãe o que, de fato, tinha acontecido. Que lá era um lugar seguro, que eu podia confiar nela, que era necessário falar a verdade, mas eu não quis falar”, recordou.

Mensagem de Prior

No dia seguinte do crime, Felipe Prior mandou mensagem para saber como ela estava: “Pedi para ele não contar para ninguém. Eu estava com medo dele falar para as outras pessoas e eu ficar marcada por essa situação. Eu não queria que as pessoas me vissem e me enxergassem e pensassem nisso”, contou a vítima ao ‘Fantástico’.

Primeiro namoro de Felipe Prior aos 30 anos

No começo de março deste ano, Felipe Prior anunciou o primeiro namoro de sua vida, aos 30 anos de idade, com Jéssica Castro, influenciadora que atua no mercado financeiro. “Conheci a Jéssica na virada do meu aniversário, no dia 18 de junho, em Campos do Jordão. A gente foi conhecendo e vendo que tinha objetivos parecidos. Sem contar que ela é uma gata”, explicou o ex-BBB, em entrevista à Quem.

“Dois meses atrás, rolou o pedido de namoro. A gente fez uma viagem e foi bem legal o pedido. Eu nunca tinha namorado antes porque não me permitia, não era o meu objetivo e não tinha encontrado a menina certa. A gente é muito diferente, mas se completa”.

“Sou romântico do meu jeito. Não sou o cara de ficar de frufru, mas do meu jeito acabo conquistando o coração dela”, declarou.

Na sabatina, Prior ainda falou sobre casamento e filhos: “Tudo na minha vida demora. Para namorar demorou… Para casar vai mais dez anos (risos). Brincadeira. A gente só tem dois meses de namoro. É cedo para morar junto. Por enquanto é legal cada um ter seu espaço. Em relação a filho, acho que todo mundo quer, mas por enquanto está em segundo plano. Quero viajar muito com ela antes”.

Felipe Prior se pronuncia após ser condenado por estupro: ‘Plena inocência’

Por meio de um comunicado oficial nas redes sociais de Prior, a defesa dele reiterou a sua inocência. Veja abaixo na íntegra!

“Através do presente comunicado, com pesar, mas profundo respeito, a Defesa de Felipe Antoniazzi Prior recebeu informações pelos meios de comunicação, da sentença de procedência da ação penal. A qual inclusive sequer foi publicada e se encontra em segredo de justiça”, começou a nota.

“A sentença será objeto de Apelação, face a irresignação de Felipe Antoniazzi Prior e de sua Defesa, que nele acredita integralmente, depositando-se crédito irrestrito em sua inocência e de que, em sede recursal, lograr-se-á sua reforma, em prestígio à Justiça, reconhecendo-se sua legítima e verdadeira inocência, que restou patentemente demonstrada durante a instrução processual”.

“Reafirmando-se a plena inocência de Felipe Antoniazzi Prior, repisa-se ser esse seu status cívico e processual, à luz da presunção de inocência, impondo-se a ele, como aos demais cidadãos em um Estado Democrático de Direito, como o pátrio, respeito, em primazia ao inciso LVII, do artigo 5°, da Constituição Federal brasileira que preconiza que ‘Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’, para que não se incorra em injustiças, como muitas já assistidas, infelizmente, em nosso país”, concluiu a nota.

