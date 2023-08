Acusado de estupro, Ben Yedder faz 2 em vitória do Monaco no Francês

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/08/2023 - 18:20 Compartilhe

O capitão do Monaco, Wissam Ben Yedder, acusado de estupro durante a semana, foi titular e marcou dois gols na vitória do time do Principado sobre o Clermont por 4 a 2 neste domingo (13), pela primeira rodada do Campeonato Francês.

Ben Yedder passou 48 horas detido, entre terça e quinta-feira, e teve que pagar uma fiança de 900 mil euros (R$ 4,8 milhões na cotação atual), informou à AFP a promotoria de Nice.

O jogador e seu irmão mais novo foram acusados de “estupro, tentativa de estupro e agressão sexual” a duas mulheres, em fatos que teriam ocorrido no início de julho na Riviera Francesa.

Após sua detenção, Ben Yedder ficou em condicional e teve permissão para viajar dentro da França, por isso pôde ir a Clermont para jogar pelo Monaco.

O atacante recebeu algumas vaias do público no estádio Gabriel Montpied.

O novo técnico do Monaco, o austríaco Adi Hütter, explicou depois da partida porque decidiu escalar Ben Yedder.

“Ele é o capitão. Tenho com ele uma relação unicamente esportiva, de treinador para jogador. Só conversamos sobre o jogo e o meu trabalho é colocar os melhores jogadores. Ele faz parte disso”, afirmou Hütter.

Além de Ben Yedder (43′ e 70′), balançaram as redes pelo Monaco o brasileiro Vanderson (26′) e o jovem Maghnes Akliouche (90’+3), enquanto o polonês Mateusz Wieteska (7′) e o austríaco Muhammed Cham-Saracevic (53′) marcaram para o Clermont.

Ao fim da primeira rodada, o Rennes é o líder da Ligue 1 no saldo de gols, com a vitória em casa sobre o Metz por 5 a 1.

Arnaud Kalimuendo (20′), Amine Gouri (51′), Jeremy Doku (67′) e Ibrahim Salah (87′ e 90’+4) marcaram os gols do Rennes, enquanto o Metz descontou com Youssef Maziz (21′).

No último jogo deste domingo, o Lyon perdeu fora de casa para o Strasbourg por 2 a 1.

Os anfitriões abriram o placar no segundo tempo com Jean-Ricner Bellegarde (63′) e ampliaram com Lebo Mothiba (75′), e o Lyon diminuiu na reta final com Nicolás Tagliafico (88′).

— Jogos da 1ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Nice – Lille 1 – 1

– Sábado:

Olympique de Marselha – Reims 2 – 1





PSG – Lorient 0 – 0

– Domingo:

Brest – Lens 3 – 2

Montpellier – Le Havre 2 – 2

Nantes – Toulouse 1 – 2

Clermont-Ferrand – Monaco 2 – 4

Rennes – Metz 5 – 1

Strasbourg – Lyon 2 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Rennes 3 1 1 0 0 5 1 4

2. Monaco 3 1 1 0 0 4 2 2

3. Brest 3 1 1 0 0 3 2 1





4. Toulouse 3 1 1 0 0 2 1 1

5. Olympique de Marselha 3 1 1 0 0 2 1 1

. Strasbourg 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Le Havre 1 1 0 1 0 2 2 0

8. Montpellier 1 1 0 1 0 2 2 0

9. Lille 1 1 0 1 0 1 1 0

10. Nice 1 1 0 1 0 1 1 0

11. Lorient 1 1 0 1 0 0 0 0

. PSG 1 1 0 1 0 0 0 0

13. Lens 0 1 0 0 1 2 3 -1

14. Lyon 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Reims 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Nantes 0 1 0 0 1 1 2 -1

17. Clermont-Ferrand 0 1 0 0 1 2 4 -2

18. Metz 0 1 0 0 1 1 5 -4

fjt/bdu/pm/dr/cb

