Acusado de crimes sexuais, Matt Gaetz desiste de indicação para cargo no governo Trump

O deputado republicano Matt Gaetz, de 42 anos, da Flórida, declarou que desistiu da nomeação para o cargo de procurador-geral dos EUA nesta quinta-feira, 21. O parlamentar havia sido indicado pelo presidente eleito Donald Trump e é alvo de uma investigação de tráfico sexual e por manter relações sexuais com menores. O político nega as acusações.

Gaetz é considerado como um trumpista fiel de extrema-direita e ocuparia o cargo de procurador-geral, que além de responsável pelo Direito do Executivo, é o diretor do Departamento de Justiça dos EUA. Apesar da indicação de Trump, o Senado precisaria aprovar sua nomeação ao cargo. As informações são da “Associated Press”.

Por meio de um comunicado, Gaetz declarou que sua indicação se tornou uma distração para o “crítico trabalho” da transição da chapa Trump/Vance. “Não há tempo a perder com uma briga desnecessariamente prolongada em Washington, portanto, retirarei meu nome de consideração para servir como Procurador-Geral”, apontou o parlamentar.

Em uma postagem nas redes sociais, Trump agradeceu o esforço de Gaetz e afirmou que, apesar de o republicano estar “indo bem” na busca por aprovação para o cargo de Procurador-Geral, não queria se tornar uma distração. “Matt tem um futuro maravilhoso e eu estou ansioso para ver todas as grandes coisas que ele fará”, pontuou o presidente eleito.

Gaetz já era investigado pelo Comitê de Ética da Câmara dos EUA em meio a alegações de má conduta sexual, uso de drogas ilícitas e outras supostas violações. Na quarta-feira, 20, o parlamentar renunciou ao seu cargo para assumir a função que Trump havia indicado. A nomeação havia sido criticada por políticos republicanos.

O anúncio do deputado para o cargo de Procurador-Geral foi feito dias após o advogado Joel Leppard contar que suas clientes relataram ao Comitê de Ética da Câmara dos EUA que Gaetz, enquanto parlamentar da Flórida, havia pagado para ter relações sexuais com elas em várias ocasiões no começo de 2017.

De acordo com a denúncia, uma das mulheres afirmou que flagrou o parlamentar fazendo sexo com uma adolescente de 17 anos em uma festa. Segundo Leppard, a cliente testemunhou que acreditava na possibilidade de Gaetz não saber a idade da jovem e interrompeu as relações sexuais quando descobriu que ela era menor.

A investigação contra Gaetz terminou sem acusações federais contra ele e o futuro político do republicano é incerto.

*Com informações da Deutsche Welle