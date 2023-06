Acusado de assédio, querido pelo público e humilhado: os altos e baixos de Manoel Soares até sua saída da Globo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 30/06/2023 - 17:53 Compartilhe

Manoel Soares não faz mais parte do quadro de funcionários da TV Globo. Por meio de um vídeo no Instagram, o apresentador dos programas ‘Encontro’ e ‘Papo de Segunda’, do GNT, anunciou que deixou a emissora carioca nesta sexta-feira (30). Na publicação, Soares ainda afirmou não estar “chateado ou magoado” e disse que este “não é o fim de nada, apenas o início de um novo ciclo”.

“Estou saindo da TV Globo depois de seis anos, foi um tempo de aprendizados e alegrias, onde cheguei até a casa de milhares de brasileiros, que pude através de reportagens ajudar pessoas a enfrentar a pandemia, injustiças sociais, despertar homens para paternidade e por aí vai”, escreveu ele na legenda do post.

“Encerro esse capítulo, mas ainda temos um livro inteiro para escrever com vocês. Aos colegas e amigos que que ficam meus votos de felicidade. Aos novos que estão chegando, bem vindos à minha vida”, concluiu.

Globo se pronuncia

Em nota divulgada à imprensa, a Globo confirmou a saída de Manoel Soares da empresa. Leia abaixo a nota na íntegra:

“O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.”

A IstoÉ Gente faz uma retrospectiva abaixo sobre a passagem de Manoel Soares na Globo. Confira!

Como Manoel Soares se tornou apresentador da Globo

A vida de Manoel Soares mudou quando alguns profissionais da TVE (TV Educativa de Porto Alegre) lhe pediram uma entrevista sobre a semana da Consciência Negra e ele aproveitou a oportunidade para tentar uma vaga na emissora, conseguindo um emprego como faxineiro.

Após conhecer Aline Urbim, funcionária da RBS TV (afiliada da TV Globo em Porto Alegre), que procurava para o canal alguém que soubesse retratar as vivências periféricas – convidou Manoel para cobrir o Fórum Mundial como repórter. Contratado pela emissora, ele fez reportagens em programas nacionais na emissora, como o “Profissão Repórter” e “Jornal Nacional”.

“Estava lá há uns 15 anos, salário de afiliada, né? Não era um brilho. Cheguei para a nega (Dinorá Rodrigues, mulher de Soares) e falei assim: ‘Vamos fazer uma franquia de pão de queijo, que acho que o nosso futuro está no pão de queijo. Precisava de uma grana inicial, que seria a rescisão”, disse ele em entrevista ao “PodPah”.

Na sequência, um chefe da RBS ofereceu oportunidades para que o apresentador fizesse entradas ao vivo em programas da Globo, como o programa “Encontro”. Daí, foi convidado por Fátima Bernardes para integrar o elenco fixo do matinal.

Soares foi transferido para o “É de Casa” e assumiu de vez o cargo de apresentador fixo com a saída de André Marques Em julho de 2022, passou a dividir o palco do “Encontro” com Patrícia Poeta e, recentemente, foi escalado para substituir Fábio Porchat no “Papo de Segunda”, no GNT, que pertence ao grupo Globo. Querido pelo público

Manoel Soares sempre foi querido pelo público. Nas redes sociais, o apresentador costuma receber milhares de mensagens de carinho, apoio e elogios pelo seu trabalho e posicionamentos em pautas raciais e políticas.

Humilhado por Patrícia Poeta

No começo de abril, a apresentadora interrompeu, de forma mal-educada, o colega de trabalho. A atitude de Poeta gerou muitas críticas por parte dos telespectadores e internautas, que detonaram ela nas redes sociais e saíram em defesa de Manoel Soares.

Ainda do mês de abril, Soares foi ‘cortado’ por Patrícia enquanto favala sobre a hostilização que os filhos autistas sofreram ao chegar na escola. Segundo Manoel, o incidente foi provocado após uma fake news sobre ele.O apresentador ainda não tinha encerrado a fala sobre o delicado assunto, mas Patrícia não o deixou concluir a história.

“Confesso que eu estou sofrendo muito com isso e imagino que você também esteja. Meus filhos foram hostilizados hoje de manhã por conta de notícias falsas de internet”, desabafou Manoel Soares na ocasião.

No comando do “Encontro” desde julho de 2022, os apresentadores protagonizam uma interminável polêmica a respeito de suposta rixa nos bastidores, com episódios de interrupção, deboche e impaciência diante das câmeras.





Em maio, Patrícia Poeta voltou a gerar polêmica ao destratar Manoel Soares ao vivo no programa “Encontro”. Na ocasião, os apresentadores se confundiram ao receber um convidado na atração e internautas apontaram um novo “climão” entre eles.

Patrícia recebia Edinilson no palco, cobrador que compartilhou a história de emoção com a mãe na atração. O homem já usava um microfone no rosto quando Manoel trouxe outro equipamento portátil para ele falar com o público. Espectadores sugeriram que o desconforto dos apresentadores aconteceu pela forma que a situação foi conduzida.

“Não, ele está com o microfone já”, disse Poeta, enquanto pegava o item e caminhava até outros profissionais da equipe para devolvê-lo. “Obrigada, Manoel. Ele já estava com o microfone, já estava combinado aqui”, complementou.

Chamado de insuportável

Segundo informações da jornalista Isabele Benito, do ‘Fofocalizando’, do SBT, funcionários que trabalham na produção da Globo não vão com a cara de Manoel. Ele é visto como ‘insuportável’ pela equipe de forma unânime.

Manoel Soares é mesmo insuportável ? Em conversa com IstoÉ Gente, uma fonte – da qual vamos manter a sua identidade preservada, contou a experiência que teve com Manoel Soares. “Encontrei com ele (Manoel) algumas vezes. Ele não é tão carismático como demonstra na TV. Me passou um ar sério e cara poucos amigos. Acredito que ele seja um personagem no ar”, disse a fonte. Acusado de assédio Manoel Soares estaria sendo investigado novamente por assédio, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Ela diz que o RH da Globo reabriu uma investigação contra o apresentador por assédio. Esse assunto não é novo nos bastidores da emissora, porém o caso havia sido suspenso pelo ex-diretor Ricardo Waddington. No entanto, com o cargo agora em posse de Amauri Soares, foi determinado o retorno da apuração. Ainda segundo Fábia, na investigação, testemunhas que fizeram queixas contra Soares vão ser ouvidas, incluindo colaboradores que não integram mais a equipe Alguns relatos se tratam de situações vividas desde a época do programa ‘É de Casa’, cerca de três anos atrás. O que disse Manoel Soares sobre as acusações A assessoria de imprensa de Manoel Soares enviou um e-mail à IstoÉ Gente negando todas as notícias que saíram na mídia envolvendo o nome do global. Veja abaixo a nota na íntegra: “Em relação a nota publicada por Fábia Oliveira, no Metrópoles, na sexta-feira, 14, com suposta denúncia contra Manoel Soares, a assessoria de comunicação do apresentador informa que o artista desconhece as informações publicadas na matéria, e reforça que não houve qualquer envolvimento em nenhuma das situações citadas pela jornalista. A matéria traz citações e supostas acusações muito sérias e perigosas, sem sequer entrar em contato para ouvir o lado do artista. Manoel tem mais de 25 anos de atuação na comunicação, sendo 20 destes fazendo reportagens e programas na TV Globo. Vale reforçar que há dias que parte da imprensa vem reproduzindo informações inverídicas a respeito do jornalista, baseadas em fontes duvidosas, e até então Manoel e sua equipe optaram por não comentarem tais falas, pois não há interesse em alimentar fofocas e declarações que visam prejudicar a imagem do artista.

Sabemos, infelizmente, que são matérias que geram muita audiência, mas tudo tem um limite, e é importante ter esse discernimento e compromisso com a ética e o respeito a todos os envolvidos. Entendemos que o trabalho da imprensa é fundamental e precisa de toda liberdade. Porém, quando notícias falsas são publicadas, vai muito além da exposição profissional do artista, causando até consequências à sua família e seus filhos. Por fim, o artista agradece todas as mensagens que têm recebido, o trabalho profissional da imprensa, e reitera sua tranquilidade com sua postura de trabalho.”

