Acusado de assédio por cantora, Ximbinha acumula polêmicas; relembre

A cantora Jéssica Rodrigues, que foi vocalista de Ximbinha há pouco mais de um ano, depois de pedir o desligamento da banda no final de janeiro, acusa o ex-marido e Joelma de assédio sexual e perseguição. Em entrevista ao portal LeoDias, ela relatou o caso. “A decisão da rescisão tem fundamento nas condutas desonrosas praticadas pelo Sr. Cledivan Almeida Farias (Ximbinha), integrante da empresa contratante, conforme comprovam as reiteradas mensagens de cunho sexual, ligações inoportunas, inclusive durante o horário de descanso noturno, e as perseguições constantes até a residência da contratada”, relata a advogada de Jéssica Rodrigues na notificação. A notificação, por meio da advogada de Jéssica Rodrigues, afirma que a cantora possui provas materiais robustas que sustentam as acusações feitas contra o guitarrista: “A cedente (Jéssica Rodrigues) possui provas materiais robustas dos fatos narrados, que poderão ser apresentadas em momento oportuno para comprovação das alegações.” No mesmo documento, a cantora ressalta que deixou de atender às ligações do músico diversas vezes por medo. “Por medo e por se sentir constrangida, pois sabe que as ligações telefônicas possuem a clara intenção de assediá-la, como já fez diversas vezes”, afirma a defesa dela em trecho da notificação. O site IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria de Ximbinha, que disse: “Estamos aguardando a aprovação da nota de posicionamento por parte dos advogados do cantor”.

Quem é Jéssica Rodrigues?

Jessica Rodrigues, de 33 anos, e nascida no Amapá, foi convidada por Ximbinha para o projeto Cabaré do Brega, turnê que ele fez em 2020, dando continuidade à sua carreira depois do fim da banda Calypso. A parceria vinha sendo mantida desde então.

Nos shows da turnê que Ximbinha fez no ano passado, batizada de “O às e as damas”, Jéssica chamava atenção ao lado do músico, com cabelos esvoaçantes e figurinos chamativos.

Jessica, inclusive, acompanhou Ximbinha na série de entrevistas que ele tem deu para divulgar a turnê, a maior desde o fim da banda Calypso. “Você gosta de correr perigo, Ximbinha. Jessica é um perigo”, chegou a dizer um apresentador em uma dessas entrevistas que o guitarrista deu.

Jéssica Rodrigues e Ximbinha

Acusado de assédio pela cantora Jéssica Rodrigues, Ximbinha acumula polêmicas. Relembre algumas delas!

Briga feia com cantora da banda

Em 2016, a parceria entre Thábata Mendes e Ximbinha durou apenas três meses, após a loira decidir abandonar o projeto do guitarrista. O motivo foi uma discussão entre ambos, que ocorreu após o show realizado pela banda na cidade de Tibau, no Rio Grande do Norte.

Após a apresentação, que teve pouca presença de público, os fãs de Thábata se reuniram em frente ao camarim, e ela quis atender a cada um. Ximbinha se irritou com a demora e deixou o local com os músicos.

Na época, uma fonte do jornal Extra revelou que Thábata não aguentava mais ser maltratada por Ximbinha: “Tudo o que foi publicado sobre ele é a mais pura verdade. A situação ficou insustentável para ela, que já vinha planejando isso há algum tempo”, contou a fonte. “Eles tiveram uma briga horrível no último show. Ele vive bêbado”.

A cantora ainda contou ao Extra como havia sido o primeiro show da XCalypso em Ananindeua, na Grande Belém: “Me surpreendi muito com a reação do público. Foi muito positiva. Juro que esperava vaias, ovos e tomates em cima de mim”, completou.

Thábata Mendes e Ximbinha

Separação de Joelma

Joelma e Ximbinha, que estiveram juntos por 18 anos, anunciaram a separação em 2015, em meio a muitas polêmicas. Dessa relação, eles tiveram uma filha, Yasmin, que hoje tem 19 anos.

Em 2021, a cantora concedeu uma entrevista ao canal da jornalista Leda Nagle no YouTube e reafirmou que a separação ocorreu devido à traição por parte do guitarrista e à violência que sofreu por parte do ex-marido.

“Foi um momento muito difícil, em que eu não aguentava mais carregar aquele fardo. Eu aguentei até o último segundo por causa dos meus filhos, por todo o trabalho que eu construí, porque 90% de tudo era eu quem fazia”, disse ela, referindo-se à banda Calypso.

“Teve traição, teve violência, teve de tudo, e você tem que tomar uma decisão. Eu precisava sair daquela situação para ontem, porque eu não ia suportar”, afirmou Joelma.

Na ocasião, Leda Nagle perguntou à artista se houve agressão física por parte de Ximbinha, e Joelma respondeu que o guitarrista não chegou a esse ponto: “Não chegou a esse extremo. Foi aí que eu decidi me separar de vez: quando houve uma briga na qual meu filho se envolveu, e isso foi a gota d’água. Você não pode deixar isso te levar para o fundo do poço.”

Joelma e Ximbinha

Versão de Ximbinha sobre o fim do casamento com Joelma

Em 2023, Ximbinha falou sobre o fim da banda Calypso e, consequentemente, sobre a polêmica separação de Joelma. Na ocasião, ele afirmou que “comeu o pão que o diabo amassou” e que quase foi linchado por fãs da cantora durante um show em Brasília.

“Quando ela começou a apontar, a falar da música, jogou 50 mil pessoas em Brasília contra mim, para me linchar. Eu saí fugido, me tranquei dentro do aeroporto, triste, chorando. Quando cheguei em casa, não havia um móvel, nada. Minha filha estava no chão, estudando. Fiquei desesperado e perguntei: ‘cadê as coisas da casa?’. E ela disse que ‘a mamãe tinha mandado buscar’. Fiquei muito triste, mal pra caramba”, relatou, emocionado, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

“Ela colocou uma medida protetiva para eu não subir mais no palco. Consegui derrubar essa medida para terminar o contrato. Quando subo no palco, em Teresina, canto cinco músicas e ela não entra. Ela entra chorando depois, e o público começa a me jogar pedras, latas, garrafas. Foi o momento mais triste e de maior desespero que já passei na vida. Foi o último show da banda. Nunca falei nada. Se você ver o quanto passei em cima do palco… Os fãs dela me perseguiram dia e noite. Invadiram minha casa para me matar. Eu tive que me esconder. Foi muito difícil”, completou.

Joelma e Ximbinha se separaram em meio a rumores de traição por parte do guitarrista. Após muitas brigas, os dois seguiram carreira solo e não se falam mais. Três anos após o fim do casamento com Joelma, Ximbinha se casou com a advogada Karen Kethlen, apontada como a pivô da separação.

Karen Kethlen e Ximbinha

Fim da Banda Calypso

Ainda em entrevista ao podcast ‘Inteligência Ltda.’, Ximbinha também falou sobre o fim da Banda Calypso, que ocorreu em 2015, marcando o encerramento de uma trajetória de 15 anos repleta de sucessos e prêmios.

“A banda era a minha alma. Sofri um luto muito grande. E, quando terminou, meus filhos foram juntos. Meu filho veio morar comigo depois de um tempo. Fiquei afastado deles, e muitas coisas estavam acontecendo. Muita gente falando coisas que não sabia. Se eu fosse falar, ia afetar muito a cabeça dos meus filhos. Preferi me calar e levar as pancadas. Comi o pão que o diabo amassou. Foi muito difícil, uma separação muito complicada. Muita gente jogando pedras, falando coisas que não sabiam”, desabafou.

Ximbinha ainda revelou ter ficado com toda a dívida da banda. “Todos os integrantes colocaram a banda na Justiça. A empresa estava com uma dívida imensa. Aí, quando fui atrás para pagar as dívidas, descobrimos que ela (Joelma) não tinha mais nada em seu nome. Ela colocou tudo no nome da mãe, do irmão, da irmã… E essa dívida ficou para mim. Fiquei com toda a culpa, com a dívida, com um monte de coisas.”

“Eu não acabei com a banda. Foi a parte mais triste para mim. O casamento já tinha acabado. A gente já vivia em quartos separados, há muito tempo, mais de um ano, e eu já dormia no quarto do meu filho. A gente não tinha contato há mais de um ano, como marido e mulher. Eu nem ficava no camarim com ela. Às vezes, eu nem tinha camarim, ficava no palco. Aquilo já estava desgastado. E tem muita história aí que é até difícil de falar.”



Joelma e Ximbinha