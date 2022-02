Acusado de agressão sexual, Snoopy Dog afirma ser vítima de chantagem

Snoop Dog afirmou que está sendo vítima de uma tentativa de chantagem. O cantor foi acusado por uma mulher de abuso sexual. Segundo o TMZ, a mulher relatou que o crime ocorreu em maio de 2013, após um show do rapper na cidade de Anaheim. De acordo com a queixa, a vítima pegou uma carona com um amigo do cantor, Bishop Don Juan, dormiu e acordou na casa de Snoop.

Ainda conforme os registros, Bishop teria a forçado a praticar sexo oral nele e, após o crime, dito que a apresentaria para o rapper para que ela conseguisse um emprego como apresentadora de TV.

Porém, enquanto ela estava no banheiro, o músico forçou sua entrada e, depois, a obrigou a praticar sexo oral nele. Após o abuso, Bishop a fez tirar uma foto com Snoop Dogg.

Um dos representantes do rapper rebateu a alegação da mulher, dizendo que ela teria pedido US$ 10 milhões, equivalente a R$ 52,4 milhões, para não expor as acusações na mídia.

Sem mencionar o caso, o artista fez um post nas redes sociais sugerindo a chantagem: “Está aberta a temporada das garimpeiras”.

