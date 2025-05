Acusado de agressão, Rafael Cardoso faz desabafo sobre saudade dos filhos

O ator Rafael Cardoso utilizou as redes socias nesta quinta-feira, 15, para fazer um desabafo sobre ansiedade e a dificuldade em estar longe dos filhos Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6, que teve com Mari Bridi. Após o fim do casamento de 15 anos com o ator em 2022, a modelo pediu uma medida protetiva contra o ex-marido.

Na legenda de um vídeo publicado no Instagram, Rafael escreveu: “O mais importante não é o que fazem com você, a prateleira que te colocam ou a história que contam sobre você.”

O registro mostra ele com eletrodos no corpo enquanto faz um desabafo. “Hoje é um daqueles dias… Não consegui dormir direito e já estava com o coração daquele jeito que parece que não vai sair da garganta, de saudade”, contou, se referindo a falta de contato com os filhos mais velhos.

Em seguida, o artista mostrou a sua filha caçula, Helena, de um ano. A criança é fruto de relacionamento do ator com a psicóloga Carol Ferraz: “Graças a Deus tenho essa luz do sol que me ensina e ajuda a amenizar (a dor) nesses dias de saudade”.

No final, ele comenta que está cuidando de sua saúde física e emocional. “Estou aqui cheio de eletrodos, fazendo meu exame de rotina do meu coração, para me cuidar. A vida não vai parar para os problemas que a gente tem. Vai ser resolução de problema um atrás do outro, mas a gente não pode deixar de botar para fora ou cria uma série de doenças”, desabafou.

Acusado de agressão

Em 2024, após Rafael surpreender o público ao revelar que era impedido de ver os filhos mais velhos, Bridi divulgou que entrou com uma medida contra o ex-marido para garantir a própria segurança e a de Aurora e Valentim.

“Essas medidas nunca tiveram o objetivo de afastar pai e filhos, mas de protegê-los. Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de justiça: um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher”, explicou na época.

Depois da declaração da ex-mulher, o ator se manifestou sobre o assunto e afirmou nunca ter agredido ninguém da família. “Estou em paz, com a consciência tranquila. Nunca encostei um dedo na mãe ou nos meus filhos.”

“O que posso dizer, nesse momento, é que estou cumprindo todas as medidas legais e minhas obrigações como pai que são possíveis no momento. E, muito em breve, meus direitos serão reestabelecidos”, concluiu.