Acusado de agressão pela ex-mulher, Rodriguinho se defende: “Não foi nada como ela falou”

O nome de Rodriguinho, ex-vocalista do grupo Os Travessos, está entre os assuntos mais comentados do momento após sua ex-mulher, a cantora Nanah Damasceno, usar as redes sociais para revelar que vem sendo agredida há anos por ele.

Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram na noite de ontem (21), Nanah contou chorando o drama que viveu com o pagodeiro durante um festa de aniversário. “Gente, eu estava na festa da Heloísa com meus filhos e eu cansei de esconder o filho da p*** que o Rodrigo é! Ele é um desgraçado, foi um abusador, tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes”, desabafou ela.

Após ver a gravidade do assunto e os problemas que isso pode lhe causar, Rodriguinho enviou um áudio para o jornalista Felipeh Campos, do programa ‘A Tarde É Sua’, da RedeTV!, e quebrou o silêncio. Na mensagem, ele disse estar abalado com tudo isso e que não foi nada como sua ex está dizendo. “Estou digerindo ainda. Não foi nada como ela falou. Foi totalmente de outra forma. Ela fez de cabeça quente”, contou o artista.

Vale ressaltar que uma testemunha chamada Yaaz Lopes relatou no Twitter que presenciou a agressão causada por Rodriguinho. “Eu que estava trabalhando na festa da filha do Gaab (cantor, filho de Rodriguinho) e me vem Rodriguinho e espanca a Nanah, filho da P%$ sem educação nenhuma e respeito as crianças do local. Ele ele literalmente bateu nela na frente das crianças e levou ela para fora do buffet pelo pescoço”, disse a testemunha.

Veja também