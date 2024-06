Acusado de agressão, ex-marido de Letícia Birkheuer tenta doar cachorro da atriz

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2024 - 10:25 Para compartilhar:

Esse texto contém informações sensíveis sobre violência doméstica, abusos sexuais e psicológicos. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por isso, denuncie discando 180.

A modelo e atriz Letícia Birkheuer usou as redes sociais na terça-feira, 25, para denunciar mais uma vez o ex-marido, Alexandre Fumovich. Dessa vez, a ex-global acusa o empresário de tentar doar seu cão, Oreo, adotado há mais de sete anos pela família.

“Esse agressor quer doar o cachorro, ele já fez isso anteriormente. O cachorro foi para São Paulo para morar com o meu filho e ele deu o cachorro para o porteiro do prédio. Quando eu descobri isso, eu pedi que o cachorro voltasse para o Rio de Janeiro, e hoje ele fica em um hotel e na minha casa”, contou Letícia, em vídeo compartilhado em seu Instagram.

No registro, a modelo também diz acreditar que seria uma forma de retaliação por parte do ex, que recentemente foi exposto por suposta agressão.

“Esse agressor quer agora uma forma de retaliação, que é doar o cachorro, simplesmente assim. Claro que eu não vou deixar. A que ponto chega o ser humano, né? É inacreditável. Cachorro, como qualquer animal de estimação, faz parte da família. Ele não merece ser descartado”, completou.

Assista:

Acusações de agressão

Em março, a modelo e atriz contou ter sido agredida pelo ex-marido nas redes sociais. “Meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança”, escreveu, completando: “Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve”.

O empresário negou as acusações, acusando a ex-esposa de ter narrativas “infundadas e difamatórias”.