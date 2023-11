Acusada de ‘explorar’ babá, Bárbara Evans se defende: ‘Meus funcionários são minha família’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/11/2023 - 8:40 Para compartilhar:

Grávida pela segunda vez, à espera dos gêmeos Álvaro e Antonio, Bárbara Evans deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira, 3. No Instagram, a modelo compartilhou um vídeo em que a babá de sua filha aparecia de joelhos inflando com a boca parte de uma piscina infantil. Logo, a imagem repercutiu negativamente.

Na ocasião, Bárbara dizia que “quem vê a piscina montada, não vê o corre”. A modelo chegou a pedir aos seguidores indicações de bombas para melhorar o processo, pontuando que “toda vez é aquele sufoco”.

O público passou a criticar a atitude dela com a funcionária. Segundo alguns, a modelo estaria “explorando” a mulher. Além disso a função foi considerada “humilhante”.

Após a repercussão, Bárbara se defendeu, explicando que a piscina não havia sido inflada com a boca. “Vocês estão me acabando, né, porque estão falando que botei a babá pra encher a piscina. Vocês são faladeiras demais. Sabe como a gente encheu a piscina? Com o secador de cabelo. Acontece que tem uns bichinhos dentro da piscina que é com a boca mesmo, que não dá pra botar bombinha. Eu, grávida, também estava enchendo pra poder filmar”, começou.

Por fim, a modelo declarou: “Se tem uma pessoa que dá valor e ama as funcionárias sou eu. Quem me segue aqui sabe o valor que dou a cada uma delas. Então, vamos segurar a boquinha aí. Quem realmente me segue sabe o quanto prezo e respeito as minhas funcionárias. Quem está falando mal de mim é sem noção, sabe por quê? Eu jamais faria uma coisa dessas. Só que sabe o que vai acontecer? Tudo a gente tem que dar explicação, mas quem me conhece, quem é meu seguidor, sabe como prezo e valorizo o trabalho dos outros, e meus funcionários são minha família. E meu coração está em paz. Quero mais é que se dane”.

