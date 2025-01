Acusada de stalkear ‘nova Sophia Loren’ será julgada na Itália

MILÃO, 28 JAN (ANSA) – A Justiça da Itália decidiu nesta terça-feira (28) enviar a julgamento uma mulher de 45 anos acusada de perseguir a modelo e atriz Madalina Ghenea, conhecida como a “nova Sophia Loren”.

De acordo com o juiz de instrução de Milão, Roberto Crepaldi, a suspeita teria supostamente atacado a artista com ameaças e comentários ofensivos publicados de forma “petulante” em seu perfil no Instagram e enviado via redes sociais para familiares, amigos e colegas.

O julgamento será aberto no próximo dia 10 de abril, na quinta seção criminal do Tribunal de Milão. “Quero chegar ao fundo dessa questão”, comentou Ghenea, enfatizando que isto “é importante” para ela e sua família.

A “nova Sophia Loren”, conhecida assim por sua aparência física com a diva do cinema italiano, destacou ainda que “gostaria de entender as razões dessa mulher”, porque não sabe quem é.

“O advogado dela disse que não era ela, então quem foi? Além disso, há um segundo processo criminal aberto, novamente por perseguição contra mim, contra outra pessoa”, explicou Ghenea.

A atriz, que fez parte do elenco de “A Juventude” (2015), do diretor Paolo Sorrentino, apresentou a denúncia contra a mulher, cuja identidade não foi revelada, em junho de 2021. Na ocasião, ela precisou mudar sua rotina por temer pela sua segurança e de sua família devido às ameaças e perseguição.

Segundo a denúncia, o comportamento da ré teria alterado a serenidade e o equilíbrio psicofísico de Ghenea, em especial, em 2021, ao criar perfis no Instagram com nomes fictícios e perseguir ela, além de promover uma campanha ameaçadora.

A acusada também teria coletado constantemente informações sobre os compromissos e movimentos da atriz, entrando em contato com todas as pessoas que tinham relações profissionais e pessoais com ela, incluindo o diretor Paolo Genovese e o fotógrafo Adolfo Franzò, e a insultando por meio de perfis “falsos” na internet.

Dessa forma, danos econômicos também foram causados a Ghenea, já que supostamente viu uma série de empregos “desaparecerem”.

Hoje, inclusive, ela deveria estar em Paris para desfilar na Semana de Alta Costura e, em vez disso, acompanhada de sua mãe e seu advogado, Michele Morenghi, precisou comparecer à audiência.

Ghenea briga também por uma indenização. (ANSA).