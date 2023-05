Acusada de exagerar no Photoshop, Joice Hasselmann se defende: ‘Minha cintura é ultrafina mesmo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2023 - 0:18 Compartilhe

Joice Hasselmann usou as redes sociais, na última sexta-feira (05), para comentar as acusações que vem recebendo em seu Instagram dedicado à vida fitness.

“Para quem já vestiu manequim 50, me ver assim do jeito que estou e que agora sou é uma vitória. Entendem porque amo meu protocolo e quero dividir com vocês todo dia?”, questionou a ex-deputada, referindo-se ao conjunto de hábitos que desenvolveu para emagrecer cerca de 25 kg.

E completou: “P.s: NÃO TEM ‘FOTOSHOP’!! Tem uma calça modeladora que aperta até minha alma e um exercício chamado vácuo. Minha cintura é ultrafina mesmo.”

Finalizando, Hasselmann ainda brincou: “Cheguei a 65 [centímetros] de cintura com meu protocolo e tenho 110 cm de quadril/glúteo. É só fazer as contas. E só de raiva vou chegar a 60, aí sim vão dizer que é ‘fotoshop’.”

Nos stories da rede social, ela ainda apareceu realizando um exercício na academia e provocou: “Olha o Photoshop aqui, p*rra. Tá vendo? Vai falar que é Photoshop. Vem fazer para ver se é bom.”

No entanto, mesmo com todos os argumentos, a publicação da ex-deputada foi bombardeada com acusações de edição de imagens.

“Não tem problema usar Photoshop se está feliz. Só não precisa mentir que a cintura é sua de verdade e que o protocolo resolve TUDO”, escreveu uma internauta.

“É só saber o mínimo de Photoshop pra saber que tá tudo torto onde ajeitaram”, constatou outro.

“Afinou tanto a cintura que entortou até o rodapé”, brincou uma terceira. Veja:

