Acusada de estar com Neymar por interesse, Bruna Biancardi tem família bem-sucedida

A suposta traição envolvendo Neymar contra a sua namorada, Bruna Biancardi, segue dando o que falar. Tudo começou após a influenciadora Fernanda Campos revelar para colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que ficou com o craque do PSG na véspera do Dia dos Namorados, na última segunda-feira (12).

Fábia teve acesso exclusivo aos prints das conversas entre o menino Ney e Fernanda, que começaram a se falar pelo Instagram, em novembro do ano passado. Na ocasião, o jogador teria começado um flerte com a ruiva durante a última Copa do Mundo e, segundo a moça teria exposto à colunista, ele havia dito que o seu relacionamento com Biancardi estava oscilando. Vale ressaltar que o casal estava separado naquele período. Eles reataram em janeiro deste ano, três meses antes do anúncio da gravidez.

Ainda de acordo com a colunista, naquela mesma ocasião, Neymar e Fernanda trocaram WhatsApp e fizeram chamada de vídeo. Agora em junho, quando Ney retornou para o Brasil, ele a teria convidado para um encontro em um apartamento luxuoso, na Vila Madalena, em São Paulo. Segundo a blogueira teria informado, o atleta esteve na capital paulista para encomendar o terno de casamento de um amigo em que ele será padrinho. Fernanda afirma que não sabia que Neymar havia reatado o relacionamento com Bruna Biancardi, pois não acompanha as notícias sobre o famoso.

Após boatos da pulada de cerca do menino Ney, que está à espera de seu segundo herdeiro fruto do relacionamento com Biancardi, o casal, que é padrinho de casamento de Bianca Coimbra e Cris Guedes, parças do jogador, apareceu juntos em uma cerimônia na segunda-feira (19).

Com isso, alguns internautas detonaram a namorada do camisa 10 nas redes sociais, dizendo que ela sempre vai aceitar ser traída por interesse na fortuna do amado que, segundo informações da Forbes, é estimada em R$ 1 bilhão.

Afinal, quem é a mãe do segundo herdeiro de Neymar e de onde ela vem ? A IstoÉ Gente foi procurar saber mais e te conta abaixo. Confira!

Gravidez

No começo de abril deste ano, Neymar e Bruna, anunciaram, por meio das redes sociais, que estão esperando o primeiro filho juntos. No Instagram, eles contaram a novidade aos seguidores, amigos e fãs. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes”, escreveu o casal em post conjunto.

“Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você”, completaram.

Vale lembrar que Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas.

Quem é Bruna Biancardi ? Bruna Biancardi tem 29 anos de idade, nasceu em São Paulo e é formada Negócios de Moda. Atualmente, a namorada de Neymar trabalha como modelo e influenciadora digital nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela conta com mais de 4 milhões de seguidores. Biancardi é muito querida pelos famosos ‘parças’, os melhores amigos do jogador – que descrevem ela como coração de ouro, meiga e especial. Família de Bruna Biancardi Antes de ingressar na carreira da influenciadora, Bruna trabalhava como gerente de marketing da empresa da sua família, a Long Island, que atua no ramo de vestuário e acessórios surfwear. A empresa foi fundada pelo pai da morena, Edson Ribeiro, em 1988. Com o passar dos anos, a empresa cresceu e ele inaugurou sua própria fábrica e expandiu os negócios. Atualmente, a marca tem mais de 30 anos, trazendo vestuário feminino e masculino, com lifestyle praiano e esportivo. “Meu pai tem uma marca de roupas, a Long Island, há mais de 30 anos, e eu sempre vivi neste mundo da moda. Não me via fazendo nada diferente. Eu já gostava desta coisa de estampa, produção de conteúdo, campanha, oficina. Assim que entrei na faculdade, comecei a trabalhar com ele, na fábrica”, disse Bruna à revista Marie Claire.

“Participava das campanhas, elaborava tudo, escolhia os modelos, o briefing junto com o pessoal do estilo. Depois migrei para o e-commerce, para dar uma modernizada na marca, já que ela era muito tradicional, vendia no atacado”, completou. A família de Bruna Biancardi composta pelo pai, Edson Ribeiro, a mãe, Telma Fonseca, e a irmã, a nutricionista Bianca Biancardi, é bastante discreta. No clique abaixo é possível ver todos juntos na casa de Neymar, em Paris.

