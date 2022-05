Acumulou! Ninguém acerta as dezenas da mega-sena e prêmio vai a R$ 45 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2481 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (14). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado agora é de R$ 45 milhões.





O sorteio foi realizado no Espaço Loterias da Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram: 01 – 08 – 21 – 27 – 36 – 37.