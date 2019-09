ACulpaEDoWitzel: Após morte de criança no Alemão, governador é cobrado nas redes

Rio – A hashtag #ACulpaÉDoWitzel se tornou um dos assuntos mais comentados do país no Twitter após o assassinato de Agatha Vitória Sales Félix, de 8 anos, no Complexo do Alemão , na noite desta sexta-feira.

A criança estava em uma kombi quando foi baleada nas costas. Ela chegou a ser socorrida no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não sobreviveu. De acordo com testemunhas, a menina foi atingida por disparos feitos por policiais militares da UPP Fazendinha, que tentaram atingir uma moto considerada suspeita. Em nota, a PM afirmou que equipes da UPP “foram atacadas de várias localidades da comunidade de forma simultânea” e “reagiram à agressão”.